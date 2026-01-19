Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ворскла запланировала в межсезонье семь спаррингов
Украина. Первая лига
19 января 2026, 14:54 |
Ворскла запланировала в межсезонье семь спаррингов

20 января полтавская команда начнет подготовку ко второй части сезона

ФК Ворскла

Как стало известно Sport.ua, все тренировочные сборы полтавской «Ворсклы» будут проходить в Полтаве. Достигнута договоренность о проведении 7 контрольных матчей. Первый – с молодежным составом «Александрии» уже 29 января. В феврале спарринг-партнерами подопечных Валерия Куценко будут «Виктория», «Александрия-2», «Тростянец», «Олимпия» (Савинцы), ЮКСА. Седьмого марта полтавчане сыграют с «Черниговом», а через неделю – с «Ингульцем».

По имеющейся информации, за «Ворсклу» больше не будут выступать вратарь Богдан Васецкий и полузащитники Никита Татарков и Богдан Мишенко.

Ожидается, что на просмотре будет пять потенциальных новичков, хотя пока возможности полтавчан в селекции затруднены из-за трансферного бана.

Пока футболисты «Ворсклы» занимают девятое место в Первой лиге, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что полтавская «Ворскла» не может подписать новых футболистов из-за трансферного бана.

Ворскла Полтава товарищеские матчи Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
