Раскрыто имя первого потенциального зимнего новичка Манчестер Юнайтед
Ряды манкунианцев может пополнить полузащитник сборной Португалии
Раскрыто имя первого потенциального новобранца «Манчестер Юнайтед» после того, как Майкл Каррик официально возглавил команду. Ряды манкунианцев может пополнить полузащитник сборной Португалии и саудовского «Аль–Хиляля» Рубен Невеш.
Как сообщает источник, определившись с наставником на остаток текущего сезона, «красные дьяволы» сфокусировались на усилении средней линии, и именно Невеш стал их приоритетной трансферной целью. Предполагается, что переход игрока может стоить клубу около 23 миллионов евро.
По данным издания, «Манчестер Юнайтед» располагает необходимым бюджетом для покупки португальца и реализации других кадровых планов. Финансирование будет обеспечено сразу после того, как стороны достигнут окончательной договоренности по условиям сделки.
