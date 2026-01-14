Раскрыто имя первого потенциального зимнего новичка Манчестер Юнайтед

Раскрыто имя первого потенциального новобранца «Манчестер Юнайтед» после того, как Майкл Каррик официально возглавил команду. Ряды манкунианцев может пополнить полузащитник сборной Португалии и саудовского «Аль–Хиляля» Рубен Невеш.

Как сообщает источник, определившись с наставником на остаток текущего сезона, «красные дьяволы» сфокусировались на усилении средней линии, и именно Невеш стал их приоритетной трансферной целью. Предполагается, что переход игрока может стоить клубу около 23 миллионов евро.

По данным издания, «Манчестер Юнайтед» располагает необходимым бюджетом для покупки португальца и реализации других кадровых планов. Финансирование будет обеспечено сразу после того, как стороны достигнут окончательной договоренности по условиям сделки.