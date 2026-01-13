Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 14 января

В среду в Мельбурне выступления продолжат Стародубцева, Снигур, Калинина и Сачко

14 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи второго раунда квалификации.

В среду в Мельбурне выступления продолжат четыре представителя Украины: Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Виталий Сачко.

Australian Open 2025. Квалификация (Женщины)

Корт №12. 1-й запуск (не ранее 01:00)

Юлия Стародубцева [6] – Деспина Папамихаил

Корт №13. 2-й запуск (не ранее 02:30)

Ангелина Калинина Анук Куверманс

Корт №5. 4-й запуск (не ранее 05:30)

Дарья Снигур Карсон Бренстайн

Australian Open 2025. Квалификация (Мужчины)

Корт №6. 5-й запуск (не ранее 07:00)

Виталий Сачко Лиам Драксль [20]

По теме:
Четыре из четырех. Украинцы стартовали в отборе Aus Open 2026: кто дальше?
Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Виталий Сачко – Виктор Дурасович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
