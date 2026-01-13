Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 14 января
В среду в Мельбурне выступления продолжат Стародубцева, Снигур, Калинина и Сачко
14 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи второго раунда квалификации.
В среду в Мельбурне выступления продолжат четыре представителя Украины: Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Виталий Сачко.
Australian Open 2025. Квалификация (Женщины)
Корт №12. 1-й запуск (не ранее 01:00)
Юлия Стародубцева [6] – Деспина Папамихаил
Корт №13. 2-й запуск (не ранее 02:30)
Ангелина Калинина – Анук Куверманс
Корт №5. 4-й запуск (не ранее 05:30)
Дарья Снигур – Карсон Бренстайн
Australian Open 2025. Квалификация (Мужчины)
Корт №6. 5-й запуск (не ранее 07:00)
Виталий Сачко – Лиам Драксль [20]
