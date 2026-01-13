Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ вернул игрока из аренды. Он играл во Второй лиге

Тарас Лях вернулся в киевскую «Оболонь»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ вернул игрока из аренды. Он играл во Второй лиге
ФК Оболонь Киев. Тарас Лях

Киевская Оболонь официально объявила о возвращении в расположение клуба украинского форварда Тараса Ляха, выступавшего за киевский Локомотив на правах аренды.

«Поздравляем Тараса с возвращением и желаем успехов и новых ярких матчей уже в зелено-белой футболке», – говорится в сообщении.

В первой половине нынешнего сезона Второй лиги Украины Тарас провел 11 матчей в составе «Локомотива», в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

