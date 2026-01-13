Зоря объявила список игроков, которые отправились на сборы в Турцию
Есть игроки юношеской команды и отсутствует арендованный у «Динамо» Андрей Маткевич
Во вторник, 13 февраля, «Зоря» отправилась автобусом в Кишинев, откуда самолетом продолжит путь в Турцию.
Сборы луганская команда, как и в прошлом сезоне, проведет в городе Белек, в отеле Megasaray.
В Турции «черно-белых» будут ждать иностранные футболисты, а также несколько игроков на просмотре.
Также в плане у «Зори» проведение 6-7 контрольных матчей. Первая игра, предварительно, запланирована на 17 января. Соперников в спаррингах клуб объявит позднее.
Список игроков, которые отправляются с «Зорей» на зимние сборы 2026 года:
- Вратари: Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Валерий Косивский, Владислав Чудаса.
- Защитники: Игорь Пердута, Жуниор Рейс, Андерсон Джордан, Роман Вантух, Андрей Янич, Кристофер Нваезе, Габриель Эскиня, Юрий Борис.
- Полузащитники: Деян Попара, Неманья Андушич, Кирилл Дришлюк, Артем Слесар, Роман Саленко, Яков Башич, Петар Мичин, Навин Малыш, Богдан Кушниренко.
- Нападающие: Филип Будковский, Игорь Горбач, Верлей Баррера, Станислав Ярошенко.
