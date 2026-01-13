Зоря объявила список игроков, которые отправились на сборы в Турцию

Во вторник, 13 февраля, «Зоря» отправилась автобусом в Кишинев, откуда самолетом продолжит путь в Турцию.

Сборы луганская команда, как и в прошлом сезоне, проведет в городе Белек, в отеле Megasaray.

В Турции «черно-белых» будут ждать иностранные футболисты, а также несколько игроков на просмотре.

Также в плане у «Зори» проведение 6-7 контрольных матчей. Первая игра, предварительно, запланирована на 17 января. Соперников в спаррингах клуб объявит позднее.

Список игроков, которые отправляются с «Зорей» на зимние сборы 2026 года: