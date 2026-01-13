Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зоря объявила список игроков, которые отправились на сборы в Турцию
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 10:48 |
324
0

Зоря объявила список игроков, которые отправились на сборы в Турцию

Есть игроки юношеской команды и отсутствует арендованный у «Динамо» Андрей Маткевич

13 января 2026, 10:48 |
324
0
Зоря объявила список игроков, которые отправились на сборы в Турцию
ФК Заря

Во вторник, 13 февраля, «Зоря» отправилась автобусом в Кишинев, откуда самолетом продолжит путь в Турцию.

Сборы луганская команда, как и в прошлом сезоне, проведет в городе Белек, в отеле Megasaray.

В Турции «черно-белых» будут ждать иностранные футболисты, а также несколько игроков на просмотре.

Также в плане у «Зори» проведение 6-7 контрольных матчей. Первая игра, предварительно, запланирована на 17 января. Соперников в спаррингах клуб объявит позднее.

Список игроков, которые отправляются с «Зорей» на зимние сборы 2026 года:

  • Вратари: Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Валерий Косивский, Владислав Чудаса.
  • Защитники: Игорь Пердута, Жуниор Рейс, Андерсон Джордан, Роман Вантух, Андрей Янич, Кристофер Нваезе, Габриель Эскиня, Юрий Борис.
  • Полузащитники: Деян Попара, Неманья Андушич, Кирилл Дришлюк, Артем Слесар, Роман Саленко, Яков Башич, Петар Мичин, Навин Малыш, Богдан Кушниренко.
  • Нападающие: Филип Будковский, Игорь Горбач, Верлей Баррера, Станислав Ярошенко.
По теме:
Адам ЯКУБУ: «Для меня большая честь выступать за ЛНЗ – это большой клуб»
Карпаты возьмут на сбор в Испанию 28 футболистов
Бартуловичу не нужен украинец, от которого отказался другой клуб УПЛ
Заря Луганск Динамо Киев Андрей Маткевич учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13 января 2026, 06:04 0
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала

Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера

Уйдет к Григорчуку? Черноморец интересуется игроком сенсационного клуба УПЛ
Футбол | 13 января 2026, 10:07 0
Уйдет к Григорчуку? Черноморец интересуется игроком сенсационного клуба УПЛ
Уйдет к Григорчуку? Черноморец интересуется игроком сенсационного клуба УПЛ

Александр Каплиенко может оказаться в расположении «моряков»

Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Теннис | 13.01.2026, 03:24
Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Теннис | 12.01.2026, 23:23
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
Футбол | 12.01.2026, 11:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 83
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем