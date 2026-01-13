Скандальный экс-игрок Вереса, сбежавший из Турции, будет играть в Румынии
Луан Кампос подписал контракт с «Оцелулом» из Галаца
Клуб элитарного дивизиона румынского футбола «Оцелул» Галац объявил о подписании 23-летнего вингера Луана Кампоса, известного в Украине по выступлениям за «Верес».
С «Оцелулом» Луан оформил контракт со сроком действия до середины 2028 года.
В румынский клуб бразилец перебрался свободным агентом, так как ранее со скандалом покинул турецкий «Сивасспор».
Напомним, в «Вересе» Луан Кампос после потрясающе успешной первой части сезона также начал демонстрировать свой непростой характер, настаивая на уходе из клуба еще в январе 2025 года. В итоге ровенский клуб не стал продлевать аренду бразильца или пытаться полноценно выкупить его контракт.
