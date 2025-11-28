Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-лидер Вереса раскрыл причины скандального побега из турецкого клуба
Турция
28 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 00:00
Экс-лидер Вереса раскрыл причины скандального побега из турецкого клуба

Луан Кампос покинул «Сивасспор», так как там ему не платили зарплату

28 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 00:00
Экс-лидер Вереса раскрыл причины скандального побега из турецкого клуба
instagram.com/luancristino_

23-летний экс-лидер атак «Вереса» Луан Кампос, который летом нынешнего года перебрался в «Сивасспор», раскрыл причины, побудившие его в одностороннем порядке расторгнуть контракт с турецким клубом, что приобрело скандальный окрас в тамошней прессе.

Бразильский футболист в Instagram написал, что ему более двух месяцев не выплачивали зарплату, после чего он, предварительно дав клубу срок на погашение задолженности, был вынужден пойти на кардинальные меры.

«Хочу прояснить ситуацию. После более чем двух месяцев отсутствия зарплаты мне пришлось расторгнуть контракт. Это решение было принято после того, как я уведомил клуб и предоставил необходимый срок для погашения задолженности. К сожалению, из-за отсутствия зарплаты я немедленно возвращаюсь в Бразилию. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и уважение, оказанные мне во время моего пребывания здесь», – написал Луан.

В «Сивасспоре» Луан Кампос провел чуть менее четырех месяцев. За это время он сыграл в 11 матчах, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Луан Кампос Сивасспор расторжение контракта зарплаты трансферы Верес Ровно
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
