Экс‑игрок Вереса сбежал из турецкого клуба

Турецкий клуб «Сивассспор» сообщил о том, что бразильский легионер команды Луан Кампос самовольно покинул её расположение.

«Один из наших профессиональных футболистов, Луан Кампос, вчера поздно ночью, забрав свои вещи, самовольно и без каких-либо объяснений покинул нашу тренировочную базу. После этого нам было передано сообщение, отправленное лицом, не являющимся его законным представителем, о якобы расторжении контракта между сторонами, что противоречит действующему законодательству.

Ожидается, что футболист предоставит уведомление о расторжении договора в соответствии с установленной процедурой, и после его получения клуб предпримет необходимые юридические шаги в отношении игрока на основании неправомерного и необоснованного расторжения договора перед компетентными органами.

Как «ОзбельСан Сивассспор», наш главный приоритет – защита прав нашего клуба и интересов нашего сообщества на высшем уровне. Мы и далее будем действовать в соответствии с нашей корпоративной структурой и профессиональными принципами и с уважением информируем общественность», – говорится в заявлении клуба.