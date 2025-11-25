Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс‑игрок Вереса сбежал из турецкого клуба
Турция
25 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:01
487
0

Экс‑игрок Вереса сбежал из турецкого клуба

Луан Кампос самовольно покинул «Сивасспор»

25 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:01
487
0
Экс‑игрок Вереса сбежал из турецкого клуба
Сивассспор. Луан Кампос

Турецкий клуб «Сивассспор» сообщил о том, что бразильский легионер команды Луан Кампос самовольно покинул её расположение.

«Один из наших профессиональных футболистов, Луан Кампос, вчера поздно ночью, забрав свои вещи, самовольно и без каких-либо объяснений покинул нашу тренировочную базу. После этого нам было передано сообщение, отправленное лицом, не являющимся его законным представителем, о якобы расторжении контракта между сторонами, что противоречит действующему законодательству.

Ожидается, что футболист предоставит уведомление о расторжении договора в соответствии с установленной процедурой, и после его получения клуб предпримет необходимые юридические шаги в отношении игрока на основании неправомерного и необоснованного расторжения договора перед компетентными органами.

Как «ОзбельСан Сивассспор», наш главный приоритет – защита прав нашего клуба и интересов нашего сообщества на высшем уровне. Мы и далее будем действовать в соответствии с нашей корпоративной структурой и профессиональными принципами и с уважением информируем общественность», – говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Луан сыграл 11 матчей за турецкий клуб, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

В предыдущем сезоне бразилец выступал за «Верес», в составе которого забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах.

По теме:
Максим ЗАДЕРАКА: «Мы очень долго готовились к этой игре»
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Бакари КОНАТЕ: «Такое может произойти с любой командой»
Луан Кампос Сивасспор чемпионат Турции по баскетболу Верес Ровно
Иван Чирко Источник: ФК Сивасспор
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25 ноября 2025, 08:43 19
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско

Президент клуба хочет усилить тренерский штаб, но не увольнять Шовковского

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 17:08 12
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»

ШИЩЕНКО о том, что не стал главным тренером Полесья: «Была обида»
Футбол | 25.11.2025, 20:25
ШИЩЕНКО о том, что не стал главным тренером Полесья: «Была обида»
ШИЩЕНКО о том, что не стал главным тренером Полесья: «Была обида»
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25.11.2025, 08:47
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем