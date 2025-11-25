Экс‑игрок Вереса сбежал из турецкого клуба
Луан Кампос самовольно покинул «Сивасспор»
Турецкий клуб «Сивассспор» сообщил о том, что бразильский легионер команды Луан Кампос самовольно покинул её расположение.
«Один из наших профессиональных футболистов, Луан Кампос, вчера поздно ночью, забрав свои вещи, самовольно и без каких-либо объяснений покинул нашу тренировочную базу. После этого нам было передано сообщение, отправленное лицом, не являющимся его законным представителем, о якобы расторжении контракта между сторонами, что противоречит действующему законодательству.
Ожидается, что футболист предоставит уведомление о расторжении договора в соответствии с установленной процедурой, и после его получения клуб предпримет необходимые юридические шаги в отношении игрока на основании неправомерного и необоснованного расторжения договора перед компетентными органами.
Как «ОзбельСан Сивассспор», наш главный приоритет – защита прав нашего клуба и интересов нашего сообщества на высшем уровне. Мы и далее будем действовать в соответствии с нашей корпоративной структурой и профессиональными принципами и с уважением информируем общественность», – говорится в заявлении клуба.
В текущем сезоне Луан сыграл 11 матчей за турецкий клуб, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.
В предыдущем сезоне бразилец выступал за «Верес», в составе которого забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах.
