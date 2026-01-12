Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Готовы к работе на сборах. Заря вышла из зимнего отпуска
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 19:46
Готовы к работе на сборах. Заря вышла из зимнего отпуска

Команда Виктора Скрипника проведет сбор в турецком Белеке

Готовы к работе на сборах. Заря вышла из зимнего отпуска
ФК Заря

Команды УПЛ начинают подготовку ко второй части сезона. Закончился отпуск и у игроков луганской «Зари».

Игроки «Зари» после прохождения медосмотра отправятся на учебно- тренировочные сборы в Турцию. Уже там к команде присоединяться легионеры и начнется тренировочный процесс.

Проведет команда и ряд товарищеских матчей. О датах спаррингов и именах соперников клубная пресс-служба сообщит дополнительно.

Первую часть сезона подопечные Виктора Скрипника завершили на восьмом месте. В 16 матчах «Заря» набрала 23 очка.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск отпуск учебно-тренировочные сборы Виктор Скрипник
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
