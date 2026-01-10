Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овьедо – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Овьедо
10.01.2026 15:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 января 2026, 13:32 |
98
0

Овьедо – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 января и начнется в 15:00 по Киеву

10 января 2026, 13:32 |
98
0
Овьедо – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

10 января на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда в свое время чудом осталась вообще существовать - выиграли непростую борьбу за выживание. А потом, казалось, стала завсегдатаем Сегунды. Наконец-то выйти на новый уровень получилось в последние годы. В 2024-м были шансы подняться в Примеру, но тогда борьба в плей-офф вышла неудачной. Впрочем, через год стыковые поединки уже были выиграны.

Оптимизм довольно быстро угас, и не зря Велько Паунович стал одним из первых наставников, что потеряли пост в новом сезоне. Впрочем, именно с ним аутсайдер взял обе своих победы. После этого получалось выжать максимум ничьи, и в итоге постепенно упали на самое дно таблицы. И, несмотря на то, что прошлый год закончили, а новый начали, разделив очки с Сельтой и Алавесом, все равно новичок дивизиона остается последним.

Бетис

Клуб смотрится одним из главных примеров стабильности - причем на достаточно высоком, хотя и не заоблачном, уровне. И, конечно, залогом стала ставка на Мануэля Пеллегрини. Тот постоянно выводит подопечных в еврокубки - так, весной закончили поход в Лиге конференций только в финале, при этом заняв шестое место в Примере.

Сейчас испанцы выступают в более статусном турнире, Лиги Европы - и там уже за шесть туров успели набрать четырнадцать очков (лидирующий Лион, а также Астон Вилла и Мидтьюлланд имеют всего на одно больше). При этом на внутренней арене получается удерживать уровень прошлого розыгрыша. Даже начав новый календарный год с разгромного, 1:5, поражения мадридскому Реалу, все равно удается оставаться на все той же шестой позиции.

Статистика личных встреч

У Бетиса было три победы кряду, но в крайнем поединке была нулевая ничья. Впрочем, сыграли ее еще в 2000-м году, более четверти века назад.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку Бетиса. Ставим на то, что он тут выиграет (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Овьедо
10 января 2026 -
15:00
Бетис
Победа Бетиса 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Байер – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Овьедо Бетис Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок нескольких клубов УПЛ перешел в команду Первой лиги
Футбол | 10 января 2026, 14:26 0
Экс-игрок нескольких клубов УПЛ перешел в команду Первой лиги
Экс-игрок нескольких клубов УПЛ перешел в команду Первой лиги

Андрей Кухарук продолжит карьеру в Феникс-Мариуполе

Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Футбол | 10 января 2026, 11:17 5
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке

Клуб Премьер-лиги неожиданно покинул турнир на стадии третьего раунда

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Футбол | 09.01.2026, 19:05
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10.01.2026, 05:55
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 15
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем