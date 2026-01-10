10 января на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда в свое время чудом осталась вообще существовать - выиграли непростую борьбу за выживание. А потом, казалось, стала завсегдатаем Сегунды. Наконец-то выйти на новый уровень получилось в последние годы. В 2024-м были шансы подняться в Примеру, но тогда борьба в плей-офф вышла неудачной. Впрочем, через год стыковые поединки уже были выиграны.

Оптимизм довольно быстро угас, и не зря Велько Паунович стал одним из первых наставников, что потеряли пост в новом сезоне. Впрочем, именно с ним аутсайдер взял обе своих победы. После этого получалось выжать максимум ничьи, и в итоге постепенно упали на самое дно таблицы. И, несмотря на то, что прошлый год закончили, а новый начали, разделив очки с Сельтой и Алавесом, все равно новичок дивизиона остается последним.

Бетис

Клуб смотрится одним из главных примеров стабильности - причем на достаточно высоком, хотя и не заоблачном, уровне. И, конечно, залогом стала ставка на Мануэля Пеллегрини. Тот постоянно выводит подопечных в еврокубки - так, весной закончили поход в Лиге конференций только в финале, при этом заняв шестое место в Примере.

Сейчас испанцы выступают в более статусном турнире, Лиги Европы - и там уже за шесть туров успели набрать четырнадцать очков (лидирующий Лион, а также Астон Вилла и Мидтьюлланд имеют всего на одно больше). При этом на внутренней арене получается удерживать уровень прошлого розыгрыша. Даже начав новый календарный год с разгромного, 1:5, поражения мадридскому Реалу, все равно удается оставаться на все той же шестой позиции.

Статистика личных встреч

У Бетиса было три победы кряду, но в крайнем поединке была нулевая ничья. Впрочем, сыграли ее еще в 2000-м году, более четверти века назад.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку Бетиса. Ставим на то, что он тут выиграет (коэффициент - 1,88).