С ассистом Антони. Бетис спас ничью в матче Ла Лиги
Матч против Овьедо закончился со счетом 1:1
В субботу, 10 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Овьедо» и «Бетисом».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо и завершилась ничейным счетом 1:1.
Ассист на спасительный гол гостей на 83-й минуте, который забил Джованни Ло Чельсо, отдал бразильский вингер Антони.
Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 9 января
Овьедо – Бетис – 1:1
Голы: Шайр, 64 – Ло Чельсо, 83
96' ⏱⚽️ Final del partido.— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 10, 2026
🔵⚪ #RealOviedoRealBetis 1-1 💚🤍#DíaDeBetis pic.twitter.com/OngROuHUoN
События матча
