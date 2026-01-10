С ассистом Антони. Бетис спас ничью в матче Ла Лиги

В субботу, 10 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Овьедо» и «Бетисом».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо и завершилась ничейным счетом 1:1.

Ассист на спасительный гол гостей на 83-й минуте, который забил Джованни Ло Чельсо, отдал бразильский вингер Антони.

Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 9 января

Овьедо – Бетис – 1:1

Голы: Шайр, 64 – Ло Чельсо, 83