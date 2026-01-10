Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С ассистом Антони. Бетис спас ничью в матче Ла Лиги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
10 января 2026, 17:23 | Обновлено 10 января 2026, 17:56
С ассистом Антони. Бетис спас ничью в матче Ла Лиги

Матч против Овьедо закончился со счетом 1:1

10 января 2026, 17:23 | Обновлено 10 января 2026, 17:56
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Овьедо» и «Бетисом».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на спасительный гол гостей на 83-й минуте, который забил Джованни Ло Чельсо, отдал бразильский вингер Антони.

Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 9 января

Овьедо – Бетис – 1:1

Голы: Шайр, 64 – Ло Чельсо, 83

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Бетис), асcист Антони.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Шаира (Овьедо), асcист Алекс Форес.
Жирона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея
Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо Антони (Матеус дос Сантос) Джовани Ло Чельсо видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
