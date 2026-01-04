Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 января 2026, 20:44
Игор Тиаго стал 7-м бразильцем, оформившим хет-трик в матче АПЛ

Лишь одному представителю Бразилии удавалось это сделать дважды. Кто он?

04 января 2026, 20:44
Игор Тиаго стал 7-м бразильцем, оформившим хет-трик в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго стал лишь 7-м представителем своей страны, сделавшим хет-трик в матче АПЛ.

Как уже сообщалось ранее, произошло это в выездном матче 20-го тура против Эвертона.

До него забить 3+ гола в одном матче Премьер-лиги удавалось следующим бразильцам: Афонсо Алвесу, Робиньо, Роберто Фирмино, Лукасу Моури, Габриэлу Жезусу и Матеусу Кунье.

При этом только Роберто Фирмино имеет в своем активе 2 хет-трика в АПЛ.

Бразильцы с хет-триками в АПЛ

  • Афонсо Алвес (Мидлсбро, против Манчестер Сити в 2008 году)
  • Робиньо (Манчестер Сити, против Сток Сити в 2008 году)
  • Роберто Фирмино (Ливерпуль, против Арсенала в 2018 году и против Уотфорда в 2021 году)
  • Лукас Моура (Тоттенхэм Хотспур, против Хаддерсфилда в 2019 году)
  • Габриэл Жезус (Манчестер Сити, 4 гола против Уотфорда в 2022 году)
  • Матеус Кунья (Вулверхэмптон, против Челси в 2024 году)
  • Игор Тиаго (Брентфорд, против Эвертона в 2026 году)
Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Роберто Фирмино Матеус Кунья Игор Тиаго Эвертон - Брентфорд статистика Габриэл Жезус хет-трик
Сергей Турчак Источник: Instagram
