Англия04 января 2026, 20:44 | Обновлено 04 января 2026, 20:45
142
0
Игор Тиаго стал 7-м бразильцем, оформившим хет-трик в матче АПЛ
Лишь одному представителю Бразилии удавалось это сделать дважды. Кто он?
04 января 2026, 20:44 | Обновлено 04 января 2026, 20:45
142
0
Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго стал лишь 7-м представителем своей страны, сделавшим хет-трик в матче АПЛ.
Как уже сообщалось ранее, произошло это в выездном матче 20-го тура против Эвертона.
До него забить 3+ гола в одном матче Премьер-лиги удавалось следующим бразильцам: Афонсо Алвесу, Робиньо, Роберто Фирмино, Лукасу Моури, Габриэлу Жезусу и Матеусу Кунье.
При этом только Роберто Фирмино имеет в своем активе 2 хет-трика в АПЛ.
Бразильцы с хет-триками в АПЛ
- Афонсо Алвес (Мидлсбро, против Манчестер Сити в 2008 году)
- Робиньо (Манчестер Сити, против Сток Сити в 2008 году)
- Роберто Фирмино (Ливерпуль, против Арсенала в 2018 году и против Уотфорда в 2021 году)
- Лукас Моура (Тоттенхэм Хотспур, против Хаддерсфилда в 2019 году)
- Габриэл Жезус (Манчестер Сити, 4 гола против Уотфорда в 2022 году)
- Матеус Кунья (Вулверхэмптон, против Челси в 2024 году)
- Игор Тиаго (Брентфорд, против Эвертона в 2026 году)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 января 2026, 15:40 7
Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков
Футбол | 04 января 2026, 08:14 6
Виктор выделил Трубина
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Футбол | 04.01.2026, 20:07
Комментарии 0
Популярные новости
04.01.2026, 10:08 16
03.01.2026, 20:42 3
03.01.2026, 02:59
02.01.2026, 16:41
03.01.2026, 20:03 2
03.01.2026, 03:10
03.01.2026, 02:55
04.01.2026, 09:14 5