Игор Тиаго стал 7-м бразильцем, оформившим хет-трик в матче АПЛ

Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго стал лишь 7-м представителем своей страны, сделавшим хет-трик в матче АПЛ.

Как уже сообщалось ранее, произошло это в выездном матче 20-го тура против Эвертона.

До него забить 3+ гола в одном матче Премьер-лиги удавалось следующим бразильцам: Афонсо Алвесу, Робиньо, Роберто Фирмино, Лукасу Моури, Габриэлу Жезусу и Матеусу Кунье.

При этом только Роберто Фирмино имеет в своем активе 2 хет-трика в АПЛ.

Бразильцы с хет-триками в АПЛ