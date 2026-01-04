Нападающий Брентфорда находится в шаге от рекорда АПЛ среди бразильцев
Историческое достижение Куньи, Мартинелли и Фирмино под угрозой
Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго забил 12-й, 13-й и 14-й голы в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в победном выездном матче 20-го тура против Эвертона (4:2), в котором бразилец оформил хет-трик.
Игор Тиаго теперь находится лишь в одном метком ударе от рекорда результативности лиги среди бразильских футболистов, принадлежащего трем игрокам.
Матеус Кунья (Вулверхэмптон) в сезоне 2024/25, Габриэл Мартинелли (Арсенал) в сезоне 2022/23 и Роберто Фирмино (Ливерпуль) в сезоне 2017/18 забили по 15 голов.
Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ
- 15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон), 2024/25, 33 матча
- 15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей
- 15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей
- 14 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 20 матчей
- 14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч
- 14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча
- 13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей
- 13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч
- 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей
- 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей
12th, 13th and 14th goals of the season ⚽️⚽️⚽️— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 4, 2026
2nd in the PL scoring charts 🔥
Igor Thiago is having SOME season 🤩 pic.twitter.com/3HvNbegJQU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский гранд добыл победу со счетом 5:1
Владислав празднует свое 24-летие