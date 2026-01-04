Нападающий Брентфорда находится в шаге от рекорда АПЛ среди бразильцев

Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго забил 12-й, 13-й и 14-й голы в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в победном выездном матче 20-го тура против Эвертона (4:2), в котором бразилец оформил хет-трик.

Игор Тиаго теперь находится лишь в одном метком ударе от рекорда результативности лиги среди бразильских футболистов, принадлежащего трем игрокам.

Матеус Кунья (Вулверхэмптон) в сезоне 2024/25, Габриэл Мартинелли (Арсенал) в сезоне 2022/23 и Роберто Фирмино (Ливерпуль) в сезоне 2017/18 забили по 15 голов.

Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ

15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон), 2024/25, 33 матча

15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей

15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей

14 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 20 матчей

14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч

14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча

13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей

13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч

13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей

13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей