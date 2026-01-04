Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Брентфорда находится в шаге от рекорда АПЛ среди бразильцев
Англия
04 января 2026, 19:12 |
273
0

Нападающий Брентфорда находится в шаге от рекорда АПЛ среди бразильцев

Историческое достижение Куньи, Мартинелли и Фирмино под угрозой

04 января 2026, 19:12 |
273
0
Нападающий Брентфорда находится в шаге от рекорда АПЛ среди бразильцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго забил 12-й, 13-й и 14-й голы в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в победном выездном матче 20-го тура против Эвертона (4:2), в котором бразилец оформил хет-трик.

Игор Тиаго теперь находится лишь в одном метком ударе от рекорда результативности лиги среди бразильских футболистов, принадлежащего трем игрокам.

Матеус Кунья (Вулверхэмптон) в сезоне 2024/25, Габриэл Мартинелли (Арсенал) в сезоне 2022/23 и Роберто Фирмино (Ливерпуль) в сезоне 2017/18 забили по 15 голов.

Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ

  • 15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон), 2024/25, 33 матча
  • 15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей
  • 15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей
  • 14 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 20 матчей
  • 14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч
  • 14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча
  • 13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей
  • 13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч
  • 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей
  • 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей
По теме:
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция. LIVE
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Игор Тиаго Эвертон - Брентфорд Матеус Кунья Габриэл Мартинелли Роберто Фирмино
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разбил Бетис
Футбол | 04 января 2026, 19:10 0
С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разбил Бетис
С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разбил Бетис

Мадридский гранд добыл победу со счетом 5:1

Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Футбол | 04 января 2026, 12:59 6
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату

Владислав празднует свое 24-летие

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем