04 января 2026, 14:29
Ювентус является рекордсменом по игравшим в клубе чемпионам мира

Продолжаем вспоминать всевозможные достижения чемпионатов мира

Ювентус является рекордсменом по игравшим в клубе чемпионам мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Туринский Ювентус имеет наибольшее количество футболистов, ставших чемпионами мира в составе разных сборных, и на момент выигранных турниров игравших за бьянконери.

27 футболистов Ювентуса становились чемпионами мира в разное время в составе сборных Италии (22), Франции (3) и Аргентины (2).

На втором месте по количеству мировых чемпионов находится Бавария (23), третьим идет Интер (22).

Клубы с наибольшим количеством игроков, становившихся чемпионами мира

  • 27 – Ювентус
  • 23 – Бавария
  • 22 – Интер
  • 18 – Рома
  • 15 – Сантос
  • 14 – Насьональ
  • 14 – Пеньяроль
  • 13 – Сан-Паулу
  • 13 – Реал
  • 12 – Ботафого
  • 12 – Барселона
  • 9 – Милан
  • 9 – Палмейрас
  • 9 – Ривер Плейт

Игроки Ювентуса, становившиеся в разное время чемпионами мира (27)

  • 2022 – Леандро Паредес (Аргентина)
  • 2022 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
  • 2018 – Блез Матюиди (Франция)
  • 2006 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 2006 – Фабио Каннаваро (Италия)
  • 2006 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 2006 – Мауро Коморанези (Италия)
  • 2006 – Джанлука Дзамбротта (Италия)
  • 1998 – Дидье Дешам (Франция)
  • 1998 – Зинедин Зидан (Франция)
  • 1982 – Дино Дзофф (Италия)
  • 1982 – Антонио Кабрини (Италия)
  • 1982 – Клаудио Джентиле (Италия)
  • 1982 – Гаэтано Ширеа (Италия)
  • 1982 – Марко Тарделли (Италия)
  • 1982 – Паоло Росси (Италия)
  • 1938 – Альфредо Фони (Италия)
  • 1938 – Пьетро Рава (Италия)
  • 1934 – Луиджи Бертолини (Италия)
  • 1934 – Феличе Борель (Италия)
  • 1934 – Умберто Калигарис (Италия)
  • 1934 – Джанпьеро Комби (Италия)
  • 1934 – Джованни Феррари (Италия)
  • 1934 – Луис Монти (Италия)
  • 1934 – Раймундо Орси (Италия)
  • 1934 – Вирджинио Розетта (Италия)
  • 1934 – Марио Варглиен (Италия)
Воспользовались травмой. Рома предложила Довбика европейскому гранду
Интер – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Такие моменты можно транжирить и в 20 лет»
