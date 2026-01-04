Ювентус является рекордсменом по игравшим в клубе чемпионам мира

Туринский Ювентус имеет наибольшее количество футболистов, ставших чемпионами мира в составе разных сборных, и на момент выигранных турниров игравших за бьянконери.

27 футболистов Ювентуса становились чемпионами мира в разное время в составе сборных Италии (22), Франции (3) и Аргентины (2).

На втором месте по количеству мировых чемпионов находится Бавария (23), третьим идет Интер (22).

Клубы с наибольшим количеством игроков, становившихся чемпионами мира

27 – Ювентус

23 – Бавария

22 – Интер

18 – Рома

15 – Сантос

14 – Насьональ

14 – Пеньяроль

13 – Сан-Паулу

13 – Реал

12 – Ботафого

12 – Барселона

9 – Милан

9 – Палмейрас

9 – Ривер Плейт

Игроки Ювентуса, становившиеся в разное время чемпионами мира (27)