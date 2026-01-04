Другие новости04 января 2026, 14:29 |
143
0
Ювентус является рекордсменом по игравшим в клубе чемпионам мира
Продолжаем вспоминать всевозможные достижения чемпионатов мира
04 января 2026, 14:29 |
143
0
Туринский Ювентус имеет наибольшее количество футболистов, ставших чемпионами мира в составе разных сборных, и на момент выигранных турниров игравших за бьянконери.
27 футболистов Ювентуса становились чемпионами мира в разное время в составе сборных Италии (22), Франции (3) и Аргентины (2).
На втором месте по количеству мировых чемпионов находится Бавария (23), третьим идет Интер (22).
Клубы с наибольшим количеством игроков, становившихся чемпионами мира
- 27 – Ювентус
- 23 – Бавария
- 22 – Интер
- 18 – Рома
- 15 – Сантос
- 14 – Насьональ
- 14 – Пеньяроль
- 13 – Сан-Паулу
- 13 – Реал
- 12 – Ботафого
- 12 – Барселона
- 9 – Милан
- 9 – Палмейрас
- 9 – Ривер Плейт
Игроки Ювентуса, становившиеся в разное время чемпионами мира (27)
- 2022 – Леандро Паредес (Аргентина)
- 2022 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 2018 – Блез Матюиди (Франция)
- 2006 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 2006 – Фабио Каннаваро (Италия)
- 2006 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 2006 – Мауро Коморанези (Италия)
- 2006 – Джанлука Дзамбротта (Италия)
- 1998 – Дидье Дешам (Франция)
- 1998 – Зинедин Зидан (Франция)
- 1982 – Дино Дзофф (Италия)
- 1982 – Антонио Кабрини (Италия)
- 1982 – Клаудио Джентиле (Италия)
- 1982 – Гаэтано Ширеа (Италия)
- 1982 – Марко Тарделли (Италия)
- 1982 – Паоло Росси (Италия)
- 1938 – Альфредо Фони (Италия)
- 1938 – Пьетро Рава (Италия)
- 1934 – Луиджи Бертолини (Италия)
- 1934 – Феличе Борель (Италия)
- 1934 – Умберто Калигарис (Италия)
- 1934 – Джанпьеро Комби (Италия)
- 1934 – Джованни Феррари (Италия)
- 1934 – Луис Монти (Италия)
- 1934 – Раймундо Орси (Италия)
- 1934 – Вирджинио Розетта (Италия)
- 1934 – Марио Варглиен (Италия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2026, 20:42 2
Дмитрулин похвалил Леоненко
Футбол | 04 января 2026, 12:41 0
Поединок состоится 4 января в 13:30 по Киеву
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Комментарии 0
Популярные новости
02.01.2026, 12:02 2
03.01.2026, 03:10
02.01.2026, 16:41
03.01.2026, 08:01 15
02.01.2026, 08:26 1
03.01.2026, 02:59
03.01.2026, 02:55
02.01.2026, 11:15 28