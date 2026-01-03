Президент Украины Владимир Зеленский упомянул лондонский «Челси» в разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером:

«Обсудили с Киром и необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи «Челси». Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов».

Сейчас «Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 19 матчах чемпионата Англии. В последних семи поединках АПЛ лондонцы сумели одержать только одну победу.

