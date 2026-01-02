Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Сандерленда: «Ничья с Ман Сити? Это была хорошая игра»
Англия
02 января 2026, 11:16 | Обновлено 02 января 2026, 11:17
Режис Ле Бри пообщался с журналистами после матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Режис Ле Бри

Главный тренер Сандерленда Режис Ле Бри поделился впечатлениями от ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в 19 туре Английской Премьер-лиги.

«Это была хорошая игра против действительно сильного соперника, вероятно, одного из лучших в Европе. Важно было правильно защищаться, и я думаю, что мы показали, что способны защищаться высоко, а также посредством среднего блока.

Когда они продемонстрировали свое мастерство и завладели мячом в нашей трети поля, они показали, что они могут создать много моментов. Наш характер был хорошим, и даже когда мы были на грани, мы всегда имели голову или ногу, чтобы защитить ворота. Это было важно сегодня вечером.

Также важно было избежать их контрпрессинга. В первой игре несколько недель назад они были замечательными, и было совершенно невозможно выйти, но сегодня мы хорошо сыграли, и наше построение игры было лучше.

Мы растем и учимся. У нашей команды высокие стандарты. Мы хотим становиться лучше, и важно всегда иметь такое настроение, потому что если ты хочешь остаться на том же уровне, тебя накажут. Мы должны быть амбициозными, и надеемся, что так будет в нашем следующем матче», – сказал коуч.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Сандерленд занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

Режис Ле Бри Сандерленд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Сандерленд
