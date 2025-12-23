Металлист 1925 подпишет первого зимнего новичка. Сделка на финальной стадии

Вингер сборной Венесуэлы U-20 Себастьян Кастильо станет первым зимним новичком харьковского «Металлиста 1925». Об этом сообщили в ТаТоТаке.

По информации источника, стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все детали будущего соглашения. Сделка находится на финальной стадии.

Кастильо проведет один год в составе клуба Украинской Премьер-лиги, где будет выступать на правах аренды.

Контракт 20-летнего вингера принадлежит венесуэльскому «Депортиво Ла Гуайра» и рассчитан до декабря 2027 года. Трансферная стоимость Себастьяна составляет 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Кастильо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В активе игрока – пять игр за сборню Венесуэлы U-20.