Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 17:53 |
Металлист 1925 подпишет первого зимнего новичка. Сделка на финальной стадии

Вингер сборной Венесуэлы U-20 Себастьян Кастильо продолжит карьеру в чемпионате Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Кастильо

Вингер сборной Венесуэлы U-20 Себастьян Кастильо станет первым зимним новичком харьковского «Металлиста 1925». Об этом сообщили в ТаТоТаке.

По информации источника, стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все детали будущего соглашения. Сделка находится на финальной стадии.

Кастильо проведет один год в составе клуба Украинской Премьер-лиги, где будет выступать на правах аренды.

Контракт 20-летнего вингера принадлежит венесуэльскому «Депортиво Ла Гуайра» и рассчитан до декабря 2027 года. Трансферная стоимость Себастьяна составляет 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Кастильо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В активе игрока – пять игр за сборню Венесуэлы U-20.

Металлист 1925 чемпионат Венесуэлы по футболу трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
