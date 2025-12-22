Клуб Украинской Премьер-лиги нацелился на вингера сборной Венесуэлы U-20

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун прокомментировал информацию о возможном подписании двоих легионеров – вингера Себастьяна Кастильо («Депортиво ла Гуайра») и вратаря Тони Силича («Хайдук»).

– Что касается Кастильо, то могу сказать, что мы работаем над этой кандидатурой. Силич некоторое время был в нашем поле зрения. Если посмотреть последние матчи «Хайдука», ему начали доверять в первой команде из-за травмы основного вратаря Ивушича.

Вероятность этого трансфера сейчас мала. Скорее всего, хорватский клуб не будет готов его отпускать.

– Это была рекомендация Младена Бартуловича?

– Наш скаутский отдел его нашел раньше, получив от Младена положительную характеристику. Очень хороший вратарь, который становился лучшим игроком в последних матчах «Хайдука». Болельщики просто не поймут, если он будет продан в Украину, – рассказал Коротун.

Кастильо провел 32 игры в чемпионате Венесуэлы, где забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Контракт 20-летнего игрока истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.