Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 16:27 |
Клуб Украинской Премьер-лиги нацелился на вингера сборной Венесуэлы U-20

Вице-президент «Металлиста 1925» Юрий Коротун – о трансферах Себастьяна Кастильо и Тони Силича

22 декабря 2025, 16:27 |
Клуб Украинской Премьер-лиги нацелился на вингера сборной Венесуэлы U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Кастильо

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун прокомментировал информацию о возможном подписании двоих легионеров – вингера Себастьяна Кастильо («Депортиво ла Гуайра») и вратаря Тони Силича («Хайдук»).

– Что касается Кастильо, то могу сказать, что мы работаем над этой кандидатурой. Силич некоторое время был в нашем поле зрения. Если посмотреть последние матчи «Хайдука», ему начали доверять в первой команде из-за травмы основного вратаря Ивушича.

Вероятность этого трансфера сейчас мала. Скорее всего, хорватский клуб не будет готов его отпускать.

– Это была рекомендация Младена Бартуловича?

– Наш скаутский отдел его нашел раньше, получив от Младена положительную характеристику. Очень хороший вратарь, который становился лучшим игроком в последних матчах «Хайдука». Болельщики просто не поймут, если он будет продан в Украину, – рассказал Коротун.

Кастильо провел 32 игры в чемпионате Венесуэлы, где забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Контракт 20-летнего игрока истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.

Металлист 1925 Юрий Коротун чемпионат Венесуэлы по футболу чемпионат Хорватии по футболу Хайдук Сплит трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
