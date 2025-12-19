«Динамо возвращается, но поздно». Реакция фанов на победу киевлян над Ноа

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
19 декабря 2025, 12:39
Подопечные Игоря Костюка в матче Лиги конференций обыграли армянский клуб Ноа

ФК Динамо

В четверг, 18 декабря, киевское «Динамо» в матче шестого тура основного этапа Лиги конференций со счетом 2:0 обыграло «Ноа». Победа не имела большого турнирного значения, ведь «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф еще в прошлом туре.

«Динамо» открыло счет на 27-й минуте. Автором гола стал Владислав Кабаев.

В начале второго тайма киевляне закрепили свое преимущество. На 50-й минуте Матвей Пономаренко сделал счет 2:0.

В турнирной таблице Лиги конференций «Динамо» заняло 27-е место. На победу в последнем туре болельщики отреагировали сдержанно.

£: В следующем году мы вас порадуем и на международной арене.

Nazar Abramov: Пономаренко красава. Ему бы в условную Бельгии поехать лет до 22.

Назар Frontend Developer: Динамо возвращается, но поздно.

Anatolii Chyzh: Все соперники Динамо в ЛК вышли в плей-офф. Прикол.

Є Корінь: Ну и норм. Теперь Динамо может сосредоточиться на борьбе за выживание в УПЛ.

Balu: Вовремя начали выигрывать.

Vanyuha: Спасибо команда, хотя бы на приятной ноте закончили.

Andrii: Выглядит все так же, как когда начинал Шовковский, в следующем году будет сильно лучше и обнадеживающе, а потом снова все очень плохо и тренером станет другое сердце.

Artem Khomenko: Ну хоть в таблицу кефов.

По теме:
«Мы далеко с этой игрой не дойдем». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
Тренер Фиорентины: «Мы останемся на базе, пока не победим»
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Лига конференций реакция болельщиков Динамо - Ноа Динамо Киев Ноа Ереван
Сергей Турчак Источник: Telegram
