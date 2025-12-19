«Шахтер» отметил сухой юбилей в матче Лиги конференций

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
19 декабря 2025, 12:07 |
«Горняки» 60-й раз сыграли дома на «ноль» в еврокубках

ФК Шахтер Донецк

В четверг, 18 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и хорватская «Риека». Команды не сумели определить сильнейшего – поеднок завершился со счетом 0:0.

«Шахтер», разойдясь по нулям с «Риекой», провел 60-й сухой матч на своем поле в еврокубках. 29 раз «горняки» не пропускали в родных стенах в Лиге чемпионов, 26 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 2 – в Кубке кубков и Лиге конференций, 1 – в Кубке Интертото.

Посильную лепту в юбилей внесли 15 голкиперов «оранжево-черных». При этом чаще других держали дома свои ворота в неприкосновенности Андрей Пятов – 25 раз, Дмитрий Ризнык, Дмитрий Шутков – по 7, Юрий Вирт, Юрий Дегтярев и Анатолий Трубин – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние сухие матчи «Шахтера» в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Вратарь «Шахтера»

Соперник

Счет

1-й

15.09.1976

КУ

1/32

Юрий ДЕГТЯРЕВ

Динамо Б

3:0

10-й

23.11.2000

КУ

1/16

Юрий ВИРТ

Сельта

0:0

20-й

09.08.2006

ЛЧ

КР3

Дмитрий ШУТКОВ

Легия

1:0

30-й

03.12.2009

ЛЕ

ГТ

Андрей ПЯТОВ

Брюгге

0:0

40-й

03.11.2015

ЛЧ

ГТ

Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

Мальме

4:0

50-й

01.12.2020

ЛЧ

ГТ

Анатолий ТРУБИН

Реал

2:0

60-й

18.12.2025

ЛК

ОТ

Кирилл ФЕСЮН

Риека

0:0

ЛЧ – Лига чемпионов; КУ – Кубок УЕФА; ЛЕ – Лига Европы; ЛК – Лига конференций; ГТ – групповой турнир; ОТ – основной турнир; КР3 – третий квалификационный раунд.

Лига конференций Шахтер Донецк Риека Шахтер - Риека цифры и факты
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
