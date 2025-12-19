«Шахтер» отметил сухой юбилей в матче Лиги конференций
«Горняки» 60-й раз сыграли дома на «ноль» в еврокубках
В четверг, 18 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и хорватская «Риека». Команды не сумели определить сильнейшего – поеднок завершился со счетом 0:0.
«Шахтер», разойдясь по нулям с «Риекой», провел 60-й сухой матч на своем поле в еврокубках. 29 раз «горняки» не пропускали в родных стенах в Лиге чемпионов, 26 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 2 – в Кубке кубков и Лиге конференций, 1 – в Кубке Интертото.
Посильную лепту в юбилей внесли 15 голкиперов «оранжево-черных». При этом чаще других держали дома свои ворота в неприкосновенности Андрей Пятов – 25 раз, Дмитрий Ризнык, Дмитрий Шутков – по 7, Юрий Вирт, Юрий Дегтярев и Анатолий Трубин – по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние сухие матчи «Шахтера» в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Вратарь «Шахтера»
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
15.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Юрий ДЕГТЯРЕВ
|
Динамо Б
|
3:0
|
10-й
|
23.11.2000
|
КУ
|
1/16
|
Юрий ВИРТ
|
Сельта
|
0:0
|
20-й
|
09.08.2006
|
ЛЧ
|
КР3
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Легия
|
1:0
|
30-й
|
03.12.2009
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Брюгге
|
0:0
|
40-й
|
03.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Антон КАНИБОЛОЦКИЙ
|
Мальме
|
4:0
|
50-й
|
01.12.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Анатолий ТРУБИН
|
Реал
|
2:0
|
60-й
|
18.12.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Кирилл ФЕСЮН
|
Риека
|
0:0
ЛЧ – Лига чемпионов; КУ – Кубок УЕФА; ЛЕ – Лига Европы; ЛК – Лига конференций; ГТ – групповой турнир; ОТ – основной турнир; КР3 – третий квалификационный раунд.
