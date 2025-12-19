«Шахтер» отметил сухой юбилей в матче Лиги конференций

В четверг, 18 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и хорватская «Риека». Команды не сумели определить сильнейшего – поеднок завершился со счетом 0:0.

«Шахтер», разойдясь по нулям с «Риекой», провел 60-й сухой матч на своем поле в еврокубках. 29 раз «горняки» не пропускали в родных стенах в Лиге чемпионов, 26 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 2 – в Кубке кубков и Лиге конференций, 1 – в Кубке Интертото.

Посильную лепту в юбилей внесли 15 голкиперов «оранжево-черных». При этом чаще других держали дома свои ворота в неприкосновенности Андрей Пятов – 25 раз, Дмитрий Ризнык, Дмитрий Шутков – по 7, Юрий Вирт, Юрий Дегтярев и Анатолий Трубин – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние сухие матчи «Шахтера» в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Вратарь «Шахтера» Соперник Счет 1-й 15.09.1976 КУ 1/32 Юрий ДЕГТЯРЕВ Динамо Б 3:0 10-й 23.11.2000 КУ 1/16 Юрий ВИРТ Сельта 0:0 20-й 09.08.2006 ЛЧ КР3 Дмитрий ШУТКОВ Легия 1:0 30-й 03.12.2009 ЛЕ ГТ Андрей ПЯТОВ Брюгге 0:0 40-й 03.11.2015 ЛЧ ГТ Антон КАНИБОЛОЦКИЙ Мальме 4:0 50-й 01.12.2020 ЛЧ ГТ Анатолий ТРУБИН Реал 2:0 60-й 18.12.2025 ЛК ОТ Кирилл ФЕСЮН Риека 0:0

ЛЧ – Лига чемпионов; КУ – Кубок УЕФА; ЛЕ – Лига Европы; ЛК – Лига конференций; ГТ – групповой турнир; ОТ – основной турнир; КР3 – третий квалификационный раунд.