«Шахтер» провел 150-й матч в еврокубках на своем поле
«Горняки» расписали 10-ю мировую под руководством Арды Турана
В четверг, 18 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и хорватская «Риека». Команды не сумели определить победителя – встреча завершилась со счетом 0:0.
Матч с «Риекой» стал 150-м для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 83 встречи в родных стенах «горняки» отыграли в Лиге чемпионов, 52 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото.
В общей сложности дома «оранжево-черные» отпраздновали 76 викторий, 39 игр завершили вничью, 35 проиграли, 247 мячей забили, 160 пропустили.
К слову, ничья с «Риекой» стала 10-й для «Шахтера» при Арде Туране. 5 раз «горняки» расписывали мировую под его руководством в чемпионатах Украины и столько же – в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние матчи «Шахтера» в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер «Шахтера»
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
15.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Динамо Б
|
3:0
|
50-й
|
31.10.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Валенсия
|
2:2
|
100-й
|
14.04.2016
|
ЛЕ
|
1/4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Брага
|
4:0
|
150-й
|
18.12.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Арда ТУРАН
|
Риека
|
0:0
