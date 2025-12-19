Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Шахтер» провел 150-й матч в еврокубках на своем поле
Лига конференций
19 декабря 2025, 11:44
«Шахтер» провел 150-й матч в еврокубках на своем поле

«Горняки» расписали 10-ю мировую под руководством Арды Турана

«Шахтер» провел 150-й матч в еврокубках на своем поле
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 18 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и хорватская «Риека». Команды не сумели определить победителя – встреча завершилась со счетом 0:0.

Матч с «Риекой» стал 150-м для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 83 встречи в родных стенах «горняки» отыграли в Лиге чемпионов, 52 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото.

В общей сложности дома «оранжево-черные» отпраздновали 76 викторий, 39 игр завершили вничью, 35 проиграли, 247 мячей забили, 160 пропустили.

К слову, ничья с «Риекой» стала 10-й для «Шахтера» при Арде Туране. 5 раз «горняки» расписывали мировую под его руководством в чемпионатах Украины и столько же – в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние матчи «Шахтера» в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Тренер «Шахтера»

Соперник

Счет

1-й

15.09.1976

КУ

1/32

Владимир САЛЬКОВ

Динамо Б

3:0

50-й

31.10.2006

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Валенсия

2:2

100-й

14.04.2016

ЛЕ

1/4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Брага

4:0

150-й

18.12.2025

ЛК

ОТ

Арда ТУРАН

Риека

0:0

Лига конференций Риека Шахтер Донецк Шахтер - Риека Арда Туран
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
