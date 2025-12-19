«Шахтер» провел 150-й матч в еврокубках на своем поле

В четверг, 18 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и хорватская «Риека». Команды не сумели определить победителя – встреча завершилась со счетом 0:0.

Матч с «Риекой» стал 150-м для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 83 встречи в родных стенах «горняки» отыграли в Лиге чемпионов, 52 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото.

В общей сложности дома «оранжево-черные» отпраздновали 76 викторий, 39 игр завершили вничью, 35 проиграли, 247 мячей забили, 160 пропустили.

К слову, ничья с «Риекой» стала 10-й для «Шахтера» при Арде Туране. 5 раз «горняки» расписывали мировую под его руководством в чемпионатах Украины и столько же – в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние матчи «Шахтера» в еврокубках