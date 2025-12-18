Италия18 декабря 2025, 20:51 | Обновлено 18 декабря 2025, 20:58
57
0
Полуфинал Суперкубка Италии. Наполи и Милан назвали стартовые составы
18 декабря в 21:00 в Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка
18 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии.
Наполи и Милан сыграют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба.
В другом полуфинале 19 декабря сыграют Болонья и Интер. Финал пройдет 22 декабря, также в Эр-Рияде.
