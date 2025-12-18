18 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии.

Наполи и Милан сыграют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба.

В другом полуфинале 19 декабря сыграют Болонья и Интер. Финал пройдет 22 декабря, также в Эр-Рияде.

Полуфинал Суперкубка Италии. Наполи и Милан назвали стартовые составы