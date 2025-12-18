Известен старт Динамо против Ноа: первый выбор Костюка без приставки и.о.

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк назвал стартовый состав своих подопечных на матч последнего, шестого тура Лиги конференций 2025/26 против армянской команды Ноа.

Динамо и Ноа начнут очное противостояние 18 декабря в 22:00 на стадионе в польском городе Люблин.

Бело-синие за предыдущие пять туров еврокубка набрали всего три очка и потеряли даже теоретические шансы на плей-офф турнира. Ноа с 8 пунктами располагается на 17-м месте и претендует на следующую стадию ЛК.

Для Костюка это будет первый матч во главное Динамо без приставки и.о. (исполняющий обязанности главного тренера). Утром 17 числа президент киевского клуба Игорь Суркис официально назначил Игоря Костюк наставником команды.

Стартовый состав Динамо на матч Лиги конференций против Ноа

Старт Динамо: Нещерет, Тимчик, Захарченко, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Кабаев.

Запас: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинский, Огундана, Караваев, Герреро, Редушко, Осипенко.