Лига конференций
18 декабря 2025, 20:55 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:05
Известен старт Динамо против Ноа: первый выбор Костюка без приставки и.о.

18 декабря киевляне сыграют с армянской командой в шестом туре Лиги конференций

Известен старт Динамо против Ноа: первый выбор Костюка без приставки и.о.
Коллаж Sport.ua

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк назвал стартовый состав своих подопечных на матч последнего, шестого тура Лиги конференций 2025/26 против армянской команды Ноа.

Динамо и Ноа начнут очное противостояние 18 декабря в 22:00 на стадионе в польском городе Люблин.

Бело-синие за предыдущие пять туров еврокубка набрали всего три очка и потеряли даже теоретические шансы на плей-офф турнира. Ноа с 8 пунктами располагается на 17-м месте и претендует на следующую стадию ЛК.

Для Костюка это будет первый матч во главное Динамо без приставки и.о. (исполняющий обязанности главного тренера). Утром 17 числа президент киевского клуба Игорь Суркис официально назначил Игоря Костюк наставником команды.

Стартовый состав Динамо на матч Лиги конференций против Ноа

Старт Динамо: Нещерет, Тимчик, Захарченко, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Кабаев.

Запас: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинский, Огундана, Караваев, Герреро, Редушко, Осипенко.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 6
Burevestnik
тренеру Ноа пощастило,
бо він казав шо боїться Ярмолу,
а той на лавці.
Lesovij7
Ну и где Ярмола? 
FC RIJEKA
Динамо лише перемоги А ми обіцяємо вам зробити свою справу в паралельному матчі
Dynamic
Успіху найкращому і найпопулярнішому клубу України київському Динамо🤍💙🤍💙🤍💙 днонецьким - поразки
