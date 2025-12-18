Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа
Лига конференций
Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа

Последние экзамены в Лиге конференций для наших будут сложными, считает Владимир Цыткин

Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа
ФК Динамо Киев

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который тренировал сборные Украины всех возрастов, эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от заключительных поединков «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций, соответственно, с армянским клубом «Ноа» и хорватской «Риекой».

«Создается впечатление, что клубное руководство «Динамо» специально назначило Игоря Костюка главным тренером именно перед матчем с «Ноа». По их мнению, это должно было положительно повлиять на микроклимат в команде, а самому наставнику придать уверенность в своих силах.

С другой стороны, беспокоит, что у киевлян уже нет никаких турнирных задач, что может сказаться негативно на мотивации. Также не нужно забывать, что это последний поединок перед отпуском и, как говорится, настроение чемоданов никуда не денется.

Тем не менее, динамовцы в Люблине должны стоять за честь клуба, в конце концов, произвести впечатление на нового наставника. Поэтому я склоняюсь к тому, что киевляне выйдут на футбольное поле с желанием победить, но этого окажется недостаточно и все закончится результативной ничьей – 1:1.

Нелегко будет в Кракове и «Шахтеру». Хорватские команды из тех, кто не признает авторитетов, всегда действуют жестко и с ними надо быть настороже.

Надеюсь, что главный тренер «горняков» Арда Туран достучится прежде всего до подопечных из Бразилии и они сегодня не будут легкомысленными. Тогда все будет хорошо и один из лидеров основного этапа Лиги конференций «Шахтер» отметит очередную победу – 2:1».

Лига конференций Динамо Киев Ноа Ереван Шахтер Донецк Риека Шахтер - Риека Владимир Цыткин инсайд Игорь Костюк Арда Туран
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
MOTYLL272
Хто такий Циткін?
