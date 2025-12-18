Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лебеденко сыграл 10-й матч за Виторию, Судаков – 20-й за Бенфику
Португалия
18 декабря 2025, 06:32 |
65
0

Лебеденко сыграл 10-й матч за Виторию, Судаков – 20-й за Бенфику

Украинцы сыграли юбилейные матчи за свои клубы в сегодняшних матчах Кубка Португалии

18 декабря 2025, 06:32 |
65
0
Лебеденко сыграл 10-й матч за Виторию, Судаков – 20-й за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские футболисты Орест Лебеденко и Георгий Судаков сыграли сегодня юбилейные матчи за свои португальские клубы.

Для Ореста Лебеденко матч 1/8 финала Кубка Португалии против AFS стал 10-м за Виторию во всех турнирах.

Георгий Судаков в матче той же стадии турнира против Фаренсе сыграл свой 20-й поединок за Бенфику, в котором отличился ассистом.

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику:

  • 20 матчей (11 – Примейра, 6 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
  • 4 гола (4 – Примейра)
  • 3 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов)

Орест Лебеденко, статистика выступлений за Виторию:

  • 10 матчей (6 – Примейра, 3 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
  • 1 гол (1 – Кубок Португалии)

По теме:
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Бенфика обыграла Фаренсе – кого после матча похвалил Моуриньо
Речь идет про обычный ушиб? Спортивный врач рассказал о травме Судакова
Орест Лебеденко Георгий Судаков Бенфика Витория Гимараеш чемпионат Португалии по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Футбол | 17 декабря 2025, 08:12 1
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций

Команда страны террориста не будет допущена к турниру

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17 декабря 2025, 08:41 11
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА

Футболист ищет вариант ухода из клуба

В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
Футбол | 18.12.2025, 05:32
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17.12.2025, 09:02
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Футбол | 18.12.2025, 00:18
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 49
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 44
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 6
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем