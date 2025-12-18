Лебеденко сыграл 10-й матч за Виторию, Судаков – 20-й за Бенфику

Украинские футболисты Орест Лебеденко и Георгий Судаков сыграли сегодня юбилейные матчи за свои португальские клубы.

Для Ореста Лебеденко матч 1/8 финала Кубка Португалии против AFS стал 10-м за Виторию во всех турнирах.

Георгий Судаков в матче той же стадии турнира против Фаренсе сыграл свой 20-й поединок за Бенфику, в котором отличился ассистом.

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику:

20 матчей (11 – Примейра, 6 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)

4 гола (4 – Примейра)

3 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов)

Орест Лебеденко, статистика выступлений за Виторию: