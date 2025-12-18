Португалия18 декабря 2025, 06:32 |
Лебеденко сыграл 10-й матч за Виторию, Судаков – 20-й за Бенфику
Украинцы сыграли юбилейные матчи за свои клубы в сегодняшних матчах Кубка Португалии
18 декабря 2025, 06:32 |
Украинские футболисты Орест Лебеденко и Георгий Судаков сыграли сегодня юбилейные матчи за свои португальские клубы.
Для Ореста Лебеденко матч 1/8 финала Кубка Португалии против AFS стал 10-м за Виторию во всех турнирах.
Георгий Судаков в матче той же стадии турнира против Фаренсе сыграл свой 20-й поединок за Бенфику, в котором отличился ассистом.
Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику:
- 20 матчей (11 – Примейра, 6 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
- 4 гола (4 – Примейра)
- 3 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов)
Орест Лебеденко, статистика выступлений за Виторию:
- 10 матчей (6 – Примейра, 3 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
- 1 гол (1 – Кубок Португалии)
