Хавбек Динамо: «Матч еврокубка очень важен для нас. Для будущего команды»

Хавбек Динамо Николай Михайленко ответил на вопросы журналистов перед последним матчем года против Ноа в рамках Лиги конференций.

Игра пройдет 18 декабря, начало в 22:00.

– Что вы знаете о завтрашнем сопернике? Какая у вас информация о команде, с которой будете играть?

– Мы знаем, что «Ноа» – хорошая команда, в которой есть много легионеров. Мы еще не смотрели и не анализировали их игру, но точно знаем, что завтра очень непросто. Мы постараемся показать нашу лучшую игру.

– У «Динамо» уже нет турнирных задач в Лиге конференций, а у «Ноа» еще есть шанс даже попасть в топ-8. Какие у вас задачи и цели на завтрашний матч?

– У нас всегда одинаковая задача – мы хотим побеждать в каждой игре. Завтрашняя игра очень важна в психологическом плане и для нашей уверенности и будущего развития.

– Нынешний Николай Михайленко сильнее того, который играл в «Александрии»? Как вы себя оцениваете?

– Пожалуй, оценивать себя – это не моя задача, а задача болельщиков, тренерского штаба. Если спрашивать меня, то во многих аспектах я, возможно, стал лучше, но это все еще довольно далеко от того, что я хотел бы видеть и ожидаю от себя в будущем.

– Для «Динамо» это далеко не первая игра на «Арене Люблин». Как вы себя чувствуете здесь? Ощущается ли этот стадион более домашним?

– Действительно, мы хотели бы поблагодарить за возможность играть на этом стадионе, но, конечно, в будущем очень хотелось бы, чтобы мы играли дома при своих болельщиках. Мы очень сильно ждем этого.