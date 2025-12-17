Клуб из Европы активно работает над трансфером топ-легионера из УПЛ
Илир Красничи может перебраться в «Видзев»
Полузащитник сборной Косово и «Колоса» Илир Красничи привлекает внимание «Видзева», «Полесья» и «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, польский клуб активно работает над трансфером 25-летнего футболиста. Сам Красничи отдает предпочтение переходу в «Видзев», а не в другие клубы Украинской Премьер-лиги.
В текущем сезоне Илир Красничи провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий матч Межконтинентального кубка состоится 17 декабря в 19:00 по киевскому времени
Футболист ищет вариант ухода из клуба