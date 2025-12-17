Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Европы активно работает над трансфером топ-легионера из УПЛ
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 19:44 |
935
0

Клуб из Европы активно работает над трансфером топ-легионера из УПЛ

Илир Красничи может перебраться в «Видзев»

17 декабря 2025, 19:44 |
935
0
Клуб из Европы активно работает над трансфером топ-легионера из УПЛ
ФК Колос. Илир Красничи

Полузащитник сборной Косово и «Колоса» Илир Красничи привлекает внимание «Видзева», «Полесья» и «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, польский клуб активно работает над трансфером 25-летнего футболиста. Сам Красничи отдает предпочтение переходу в «Видзев», а не в другие клубы Украинской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Илир Красничи провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока «Динамо».

По теме:
Металлист 1925 и Полесье намерены подписать украинца из Боруссии Д
Динамо предложили 12 млн евро за футболиста сборной Украины
Чемпион топ-лиги нацелился на украинца. Есть конкуренты из Италии и Англии
Илир Красничи Видзев Лодзь Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу Полесье Житомир Металлист 1925
Даниил Кирияка Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть Сафонов, где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Кубка
Футбол | 17 декабря 2025, 18:05 2
Есть Сафонов, где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Кубка
Есть Сафонов, где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Кубка

Решающий матч Межконтинентального кубка состоится 17 декабря в 19:00 по киевскому времени

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17 декабря 2025, 08:41 11
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА

Футболист ищет вариант ухода из клуба

Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Футбол | 17.12.2025, 08:30
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Футбол | 16.12.2025, 19:32
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением
Футбол | 17.12.2025, 13:32
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 13
Футбол
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
16.12.2025, 00:01 13
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 7
Бокс
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем