Игорь КОСТЮК: «Думаю, что он не забьет гол. Будет разговор с командой»
Тренер «Динамо» – о матче с «Ноа»
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился мыслями о матче с армянским «Ноа» в рамках поединка Лиги конференций.
— Недавно вы играли с «Фиорентиной», в составе которой играет Эдин Джеко. А в составе «Ноа» тоже есть сильный форвард, Нардин Мулахусейнович. Чего от него ждете?
— Джеко нам не забил в матче с «Фиорентиной». Думаю, что и боснийскому нападающему «Ноа» это не удастся. Сделаем для этого все возможное. Но это очень сильный нападающий, мы следили за ним, имеем о нем информацию.
— Что можете сказать о «Ноа»?
— Это сильная команда, мы анализировали ее игру. В составе «Ноа» большое количество качественных легионеров. Конечно, нам будет непросто, но мы изучаем соперника. О сильных и слабых сторонах соперника говорить сейчас не буду — об этом будет разговор с командой.
