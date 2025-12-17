Игорь КОСТЮК: «Думаю, что он не забьет гол. Будет разговор с командой»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился мыслями о матче с армянским «Ноа» в рамках поединка Лиги конференций.

— Недавно вы играли с «Фиорентиной», в составе которой играет Эдин Джеко. А в составе «Ноа» тоже есть сильный форвард, Нардин Мулахусейнович. Чего от него ждете?

— Джеко нам не забил в матче с «Фиорентиной». Думаю, что и боснийскому нападающему «Ноа» это не удастся. Сделаем для этого все возможное. Но это очень сильный нападающий, мы следили за ним, имеем о нем информацию.

— Что можете сказать о «Ноа»?

— Это сильная команда, мы анализировали ее игру. В составе «Ноа» большое количество качественных легионеров. Конечно, нам будет непросто, но мы изучаем соперника. О сильных и слабых сторонах соперника говорить сейчас не буду — об этом будет разговор с командой.