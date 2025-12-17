Украинский вратарь о выступлениях в Испании: «К нам нет доверия»

Украинский вратарь «Вильярреала B» Яков Кинарейкин в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал свой дебют за испанский клуб и рассказал, почему его пришлось ждать полгода:

«Это нормальный процесс, ты не можешь прийти в новую команду и сразу быть основным игроком, особенно для нас, украинцев. Нас не так много играет за границей, нет доверия, поэтому его нужно заслужить, без преувеличения.

Плюс никто не отменял период адаптации, это тоже нормально. Я – молодой игрок, впервые поехал играть за границу на таком уровне».