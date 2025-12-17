Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский вратарь о выступлениях в Испании: «К нам нет доверия»
Испания
Кинарейкин полгода ждал дебют в составе «Вильярреала B»

Instagram. Яков Кинарейкин

Украинский вратарь «Вильярреала B» Яков Кинарейкин в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал свой дебют за испанский клуб и рассказал, почему его пришлось ждать полгода:

«Это нормальный процесс, ты не можешь прийти в новую команду и сразу быть основным игроком, особенно для нас, украинцев. Нас не так много играет за границей, нет доверия, поэтому его нужно заслужить, без преувеличения.

Плюс никто не отменял период адаптации, это тоже нормально. Я – молодой игрок, впервые поехал играть за границу на таком уровне».

По теме:
«Было не по себе». Украинец-легионер рассказал, должен ли ему Днепр-1
КИНАРЕЙКИН о молодежной сборной: «Для меня это было очень непонятно»
КИНАРЕЙКИН: «В Украину вернуться успею, а вот поиграть в команде ЛЧ...»
Яков Кинарейкин Вильярреал чемпионат Испании по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
