Лига конференций
17 декабря 2025, 21:33 |
Остался последний матч. Сколько Динамо уже заработало в Лиге конференций?

В четверг, 18 декабря, киевский клуб сыграет на выезде против армянского «Ноа»

ФК Динамо Киев

В четверг, 18 декабря, состоится матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретятся армянский «Ноа» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 22:00.

Представитель Украинской Премьер-лиги уже заработал 400 тысяч евро, которые получает каждый участник основного этапа в случае победы. Подопечные Игоря Костюка одолели боснийский «Зриньски» со счетом 6:0, проиграв при этом остальные четыре поединка.

Кроме того, участие «Динамо» в основном этапе Лиги конференций гарантировало украинскому клубу выплаты от УЕФА в размере 3,17 млн евро. Таким образом суммарно «бело-синие» пополнили свой бюджет на 3,57 млн евро.

В противостоянии с «Ноа» динамовцы могут заработать еще 400 тысяч евро, если сумеют одолеть армянскую команду. Киевский клуб еще в прошлом туре потерял шансы на попадание в плей-офф.

Суммы, которые могут заработать участники ЛК после выхода в плей-офф:

  • выход в 1/8 финала – 800 тысяч евро;
  • выход в четвертьфинал – 1,4 млн евро;
  • выход в полуфинал – 2,5 млн евро;
  • финалисты получат 4 млн евро, а победитель – еще 3 млн евро дополнительно.

Дополнительно команды получат бонусы за итоговое место в турнирной таблице основного этапа – те, кто займут с 1 по 8 место, получат по 400 тысяч евро, места с 9 по 24 будут награждены призовыми в размере 200 тысяч евро.

Лига конференций Ноа Ереван Динамо Киев призовые финансы
