Шахтер и Динамо обновят свои календарные рекорды в еврокубках
Никогда еще ни горняки, ни киевляне не играли так поздно на евроарене
«Шахтер» и «Динамо» в матчах 6-го тура Лиги конференций обновят свои календарные рекорды в еврокубках.
Команда Турана встретится с «Риекой», а подопечные Костюка противостоят «Ноа».
Еще никогда горняки и киевляне не играли так поздно в календарном году матчи евротурниров, а именно 18 декабря.
«Шахтер» до этого самым поздним играл 16 декабря 2009 года, когда в Белграде потерпел поражение от «Партизана» (0:1) в матче Лиги Европы.
«Динамо» свой самый поздний поединок сыграло 15 декабря 2010 года, когда в игре Лиги Европы против «Шерифа» была зафиксирована безголевая ничья.
Вспомним все еврокубковые матчи «Шахтера» и «Динамо», которые были сыграны в декабре.
Все матчи Шахтера в еврокубках, сыгранные в декабре
- 08.12.76: КУ, Шахтер – Ювентус – 1:0
- 07.12.00: КУ, Сельта – Шахтер – 1:0
- 07.12.04: ЛЧ, Шахтер – Барселона – 2:0
- 01.12.05: КУ, Ренн – Шахтер – 0:1
- 05.12.06: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер – 1:1
- 04.12.07: ЛЧ, Шахтер – Бенфика – 1:2
- 09.12.08: ЛЧ, Барселона – Шахтер – 2:3
- 03.12.09: ЛЕ, Шахтер – Брюгге – 0:0
- 16.12.09: ЛЕ, Партизан – Шахтер – 1:0
- 08.12.10: ЛЧ, Шахтер – Брага – 2:0
- 06.12.11: ЛЧ, АПОЭЛ – Шахтер – 0:2
- 05.12.12: ЛЧ, Шахтер – Ювентус – 0:1
- 10.12.13: ЛЧ, Манчестер Юнайтед – Шахтер – 1:0
- 10.12.14: ЛЧ, Порту – Шахтер – 1:1
- 08.12.15: ЛЧ, ПСЖ – Шахтер – 2:0
- 08.12.16: ЛЕ, Брага – Шахтер – 2:4
- 06.12.17: ЛЧ, Шахтер – Манчестер Сити – 2:1
- 12.12.18: ЛЧ, Шахтер – Лион – 1:1
- 11.12.19: ЛЧ, Шахтер – Аталанта – 0:3
- 01.12.20: ЛЧ, Шахтер – Реал – 2:0
- 09.12.20: ЛЧ, Интер – Шахтер – 0:0
- 07.12.21: ЛЧ, Шахтер – Шериф – 1:1
- 13.12.23: ЛЧ, Порту – Шахтер – 5:3
- 10.12.24: ЛЧ, Шахтер – Бавария – 1:5
- 11.12.25: ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2
- 18.12.25: ЛК, Шахтер – Риека
Все матчи Динамо в еврокубках, сыгранные в декабре
- 12.12.73: КУ, Штутгарт – Динамо – 3:0
- 12.12.79: КУ, Динамо – Локомотив С. – 2:1
- 06.12.89: КУ, Динамо – Фиорентина – 0:0
- 11.12.91: КЕЧ, Спарта – Динамо – 2:1
- 07.12.94: ЛЧ, Динамо – Бавария – 1:4
- 10.12.97: ЛЧ, Ньюкасл Юнайтед – Динамо – 2:0
- 09.12.98: ЛЧ, Ланс – Динамо – 1:3
- 07.12.99: ЛЧ, Бавария – Динамо – 2:1
- 12.12.02: КУ, Динамо – Бешикташ – 0:0
- 10.12.03: ЛЧ, Динамо – Интер – 1:1
- 08.12.04: ЛЧ, Байер – Динамо – 3:0
- 06.12.06: ЛЧ, Динамо – Реал – 2:2
- 12.12.07: ЛЧ, Спортинг – Динамо – 3:0
- 10.12.08: ЛЧ, Динамо – Фенербахче – 1:0
- 09.12.09: ЛЧ, Динамо – Барселона – 1:2
- 02.12.10: ЛЕ, БАТЭ – Динамо – 1:4
- 15.12.10: ЛЕ, Динамо – Шериф – 0:0
- 01.12.11: ЛЕ, Сток Сити – Динамо – 1:1
- 14.12.11: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 3:3
- 04.12.12: ЛЧ, Динамо З. – Динамо – 1:1
- 12.12.13: ЛЕ, Динамо – Рапид – 3:1
- 11.12.14: ЛЕ, Стяуа – Динамо – 0:2
- 09.12.15: ЛЧ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
- 06.12.16: ЛЧ, Динамо – Бешикташ – 6:0
- 07.12.17: ЛЕ, Динамо – Партизан – 4:1
- 13.12.18: ЛЕ, Динамо – Яблонец – 0:1
- 12.12.19: ЛЕ, Динамо – Лугано – 1:1
- 02.12.20: ЛЧ, Ювентус – Динамо – 3:0
- 08.12.20: ЛЧ, Динамо – Ференцварош – 1:0
- 08.12.21: ЛЧ, Бенфика – Динамо – 2:0
- 12.12.24: ЛЕ, Реал Сосьедад – Динамо – 3:0
- 11.12.25: ЛК, Фиорентина – Динамо – 2:1
- 18.12.25: ЛК, Динамо – Ноа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь
Впрочем, далеко не факт, что боссы «желто-черных» зимой пойдут на смену тренерского штаба