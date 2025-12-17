Шахтер и Динамо обновят свои календарные рекорды в еврокубках

«Шахтер» и «Динамо» в матчах 6-го тура Лиги конференций обновят свои календарные рекорды в еврокубках.

Команда Турана встретится с «Риекой», а подопечные Костюка противостоят «Ноа».

Еще никогда горняки и киевляне не играли так поздно в календарном году матчи евротурниров, а именно 18 декабря.

«Шахтер» до этого самым поздним играл 16 декабря 2009 года, когда в Белграде потерпел поражение от «Партизана» (0:1) в матче Лиги Европы.

«Динамо» свой самый поздний поединок сыграло 15 декабря 2010 года, когда в игре Лиги Европы против «Шерифа» была зафиксирована безголевая ничья.

Вспомним все еврокубковые матчи «Шахтера» и «Динамо», которые были сыграны в декабре.

Все матчи Шахтера в еврокубках, сыгранные в декабре

08.12.76: КУ, Шахтер – Ювентус – 1:0

07.12.00: КУ, Сельта – Шахтер – 1:0

07.12.04: ЛЧ, Шахтер – Барселона – 2:0

01.12.05: КУ, Ренн – Шахтер – 0:1

05.12.06: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер – 1:1

04.12.07: ЛЧ, Шахтер – Бенфика – 1:2

09.12.08: ЛЧ, Барселона – Шахтер – 2:3

03.12.09: ЛЕ, Шахтер – Брюгге – 0:0

16.12.09: ЛЕ, Партизан – Шахтер – 1:0

08.12.10: ЛЧ, Шахтер – Брага – 2:0

06.12.11: ЛЧ, АПОЭЛ – Шахтер – 0:2

05.12.12: ЛЧ, Шахтер – Ювентус – 0:1

10.12.13: ЛЧ, Манчестер Юнайтед – Шахтер – 1:0

10.12.14: ЛЧ, Порту – Шахтер – 1:1

08.12.15: ЛЧ, ПСЖ – Шахтер – 2:0

08.12.16: ЛЕ, Брага – Шахтер – 2:4

06.12.17: ЛЧ, Шахтер – Манчестер Сити – 2:1

12.12.18: ЛЧ, Шахтер – Лион – 1:1

11.12.19: ЛЧ, Шахтер – Аталанта – 0:3

01.12.20: ЛЧ, Шахтер – Реал – 2:0

09.12.20: ЛЧ, Интер – Шахтер – 0:0

07.12.21: ЛЧ, Шахтер – Шериф – 1:1

13.12.23: ЛЧ, Порту – Шахтер – 5:3

10.12.24: ЛЧ, Шахтер – Бавария – 1:5

11.12.25: ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2

18.12.25: ЛК, Шахтер – Риека

Все матчи Динамо в еврокубках, сыгранные в декабре