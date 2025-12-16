Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ливерпуля возглавил клуб в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
16 декабря 2025, 12:35 | Обновлено 16 декабря 2025, 12:38
223
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ливерпуля возглавил клуб в Саудовской Аравии

Брендан Роджерс стал тренером «Аль-Кадисии»

16 декабря 2025, 12:35 | Обновлено 16 декабря 2025, 12:38
223
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ливерпуля возглавил клуб в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Североирландский специалист Брендан Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Срок соглашения между сторонами остается неизвестным. В штаб Роджерса вошли: ассистенты Джон Кеннеди, Джек Леонс, Альваро Гомес Ри, Антолин Мартин, Элиот Тайбо.

Последним клубом, в которо работал Роджерс, был «Селтик». Он был уволен из шотландского клуба в октябре 2025 года. С 2012 по 2015 год Брендан Роджерс тренировал «Ливерпуль».

У руля «Аль-Кадисии» североирландец заменил Мичела Гонсалеса.

По теме:
Карпаты возглавит испанский специалист. Лупашко покинет львовский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
Брендан Роджерс назначение тренера чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Кадисия Ливерпуль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16 декабря 2025, 06:32 30
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг

Украинец пропустит минимум два года

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
Футбол | 15 декабря 2025, 14:08 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16.12.2025, 09:33
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»
Футбол | 16.12.2025, 10:39
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Футбол | 16.12.2025, 08:54
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
15.12.2025, 07:02 1
Бокс
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 31
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 24
Футбол
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем