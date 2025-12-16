ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ливерпуля возглавил клуб в Саудовской Аравии
Брендан Роджерс стал тренером «Аль-Кадисии»
Североирландский специалист Брендан Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
Срок соглашения между сторонами остается неизвестным. В штаб Роджерса вошли: ассистенты Джон Кеннеди, Джек Леонс, Альваро Гомес Ри, Антолин Мартин, Элиот Тайбо.
Последним клубом, в которо работал Роджерс, был «Селтик». Он был уволен из шотландского клуба в октябре 2025 года. С 2012 по 2015 год Брендан Роджерс тренировал «Ливерпуль».
У руля «Аль-Кадисии» североирландец заменил Мичела Гонсалеса.
Brendan Rodgers joins #AlQadsiah as Head Coach 📄— AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) December 16, 2025
🔗 https://t.co/fTIxppKjbi
#BrendanQadsawi pic.twitter.com/w6rv4eespD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пропустит минимум два года
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET