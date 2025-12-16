ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ливерпуля возглавил клуб в Саудовской Аравии

Североирландский специалист Брендан Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Срок соглашения между сторонами остается неизвестным. В штаб Роджерса вошли: ассистенты Джон Кеннеди, Джек Леонс, Альваро Гомес Ри, Антолин Мартин, Элиот Тайбо.

Последним клубом, в которо работал Роджерс, был «Селтик». Он был уволен из шотландского клуба в октябре 2025 года. С 2012 по 2015 год Брендан Роджерс тренировал «Ливерпуль».

У руля «Аль-Кадисии» североирландец заменил Мичела Гонсалеса.