ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ливерпуля покинул Селтик после поражения

52-летний наставник «Селтика» Брендан Роджерс официально подал в отставку после поражения прямому конкуренту в девятом туре чемпионата Шотландии от «Хартс» (1:3).

«Кельты» поддержали решение тренера и поблагодарили Брендана за годы сотрудничества.

Клуб сейчас находится в поиске нового главного тренера, который займет вакантную должность.

На первое время командой будут руководить бывший наставник «Селтика» Мартин О’Нил и экс-игрок клуба Шон Мэлони.

«Клуб выражает благодарность Брендану за его вклад в «Селтик» на протяжении двух чрезвычайно успешных периодов работы.

Брендан покидает «Селтик» с нашей благодарностью за роль, которую он сыграл в период стабильных успехов клуба, и мы желаем ему дальнейших достижений в будущем», – говорится в заявлении пресс-службы.

Роджерс дважды возглавлял шотландскую команду: с мая 2016 по январь 2019 года и с июля 2023 по октябрь 2024-го.

Под руководством Брендана «Селтик» провел 292 матча: команда одержала 201 победу, 45 раз сыграла вничью и потерпела 46 поражений.