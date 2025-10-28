Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ливерпуля покинул Селтик после поражения
Шотландия
28 октября 2025, 09:42
Брендан Роджерс не выдержал давления после старта сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

52-летний наставник «Селтика» Брендан Роджерс официально подал в отставку после поражения прямому конкуренту в девятом туре чемпионата Шотландии от «Хартс» (1:3).

«Кельты» поддержали решение тренера и поблагодарили Брендана за годы сотрудничества.

Клуб сейчас находится в поиске нового главного тренера, который займет вакантную должность.

На первое время командой будут руководить бывший наставник «Селтика» Мартин О’Нил и экс-игрок клуба Шон Мэлони.

«Клуб выражает благодарность Брендану за его вклад в «Селтик» на протяжении двух чрезвычайно успешных периодов работы.

Брендан покидает «Селтик» с нашей благодарностью за роль, которую он сыграл в период стабильных успехов клуба, и мы желаем ему дальнейших достижений в будущем», – говорится в заявлении пресс-службы.

Роджерс дважды возглавлял шотландскую команду: с мая 2016 по январь 2019 года и с июля 2023 по октябрь 2024-го.

Под руководством Брендана «Селтик» провел 292 матча: команда одержала 201 победу, 45 раз сыграла вничью и потерпела 46 поражений.

Андрей Витренко Источник: ФК Селтик
