Испания
17 декабря 2025, 00:36 |
Лунин может решить судьбу Хаби Алонсо в мадридском Реале

В случае раннего вылета из Кубка Короля «Реал» уволит тренера

17 декабря 2025, 00:36 |
Лунин может решить судьбу Хаби Алонсо в мадридском Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Будущее Хаби Алонсо в «Реале» под большим вопросом, даже после важной победы над Алавесом (2:1). Давление на тренера не исчезло, и его судьба в клубе зависит от результатов ближайших матчей. В частности, важным станет поединок Кубка Испании против аутсайдера «Талаверы».

В случае неудачи руководство может принять кардинальные решения, сообщают испанские СМИ.

Украинский вратарь Андрей Лунин может стать ключевым фактором в этой игре. Если украинец продемонстрирует надежную игру, это может повлиять на будущее Алонсо в клубе.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

Хаби Алонсо Реал Мадрид Талавера Кубок Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
