Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ЛНЗ определился с футболистами, которые покинут команду зимой
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 13:03 |
ФК ЛНЗ Черкасы

Черкасский ЛНЗ определился с футболистами, которые покинут команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил ТаТоТаке.

Сенсационный лидер турнирной таблицы чемпионата Украины не планирует масштабной распродажи, однако некоторые изменения в составе произойдут.

Левый защитник Александр Каплиенко (один матч в сезоне) и атакующий полузащитник Артур Авагимян (три игры, один ассист) получат статус свободного агента, фланговый защитник Ярослав Кисиль (три поединка) отправится в аренду в один из клубов Премьер-лиги.

Центральный защитник Иван Ермачков, который находится на просмотре, не сумел впечатлить главного тренера Виталия Пономарева и покинет черкасскую команду.

ЛНЗ набрал 35 баллов и за дополнительными показателями обошел донецкий «Шахтер» в борьбе за первое место. Во время трансферного окна черкасский клуб намерен серьезно усилить состав, чтобы иметь по два игрока на каждую позицию.

ЛНЗ Черкассы Артур Авагимян Ярослав Кисиль Александр Каплиенко Иван Ермачков трансферы трансферы УПЛ аренда игрока свободный агент ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
