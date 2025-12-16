ЛНЗ определился с футболистами, которые покинут команду зимой

Черкасский ЛНЗ определился с футболистами, которые покинут команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил ТаТоТаке.

Сенсационный лидер турнирной таблицы чемпионата Украины не планирует масштабной распродажи, однако некоторые изменения в составе произойдут.

Левый защитник Александр Каплиенко (один матч в сезоне) и атакующий полузащитник Артур Авагимян (три игры, один ассист) получат статус свободного агента, фланговый защитник Ярослав Кисиль (три поединка) отправится в аренду в один из клубов Премьер-лиги.

Центральный защитник Иван Ермачков, который находится на просмотре, не сумел впечатлить главного тренера Виталия Пономарева и покинет черкасскую команду.

ЛНЗ набрал 35 баллов и за дополнительными показателями обошел донецкий «Шахтер» в борьбе за первое место. Во время трансферного окна черкасский клуб намерен серьезно усилить состав, чтобы иметь по два игрока на каждую позицию.