Забарный услышал важное решение Энрике на финал Межконтинентального кубка
Ожидается выход украинца в основе
Капитан «ПСЖ» Маркиньос, несмотря на включение в заявку на финальный матч против «Фламенго», до сих пор не имеет гарантий участия в поединке.
Состояние бразильского защитника вызывает вопросы у тренерского штаба парижан. По этой причине во встрече ожидается выход в стартовом составе украинца Ильи Забарного в паре с Вильяном Пачо, отмечает RMC.
«ПСЖ» проведет матч против «Фламенго» 17 декабря. Начало встречи запланировано на 19:00.
Отметим, что стоимость защитника «ПСЖ» Ильи Забарного снизилась с 55 до 50 млн евро по версии Transfermarkt, однако он остается самым дорогим украинским игроком.
