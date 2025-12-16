Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Забарный услышал важное решение Энрике на финал Межконтинентального кубка
Франция
16 декабря 2025, 19:08 |
Ожидается выход украинца в основе

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Капитан «ПСЖ» Маркиньос, несмотря на включение в заявку на финальный матч против «Фламенго», до сих пор не имеет гарантий участия в поединке.

Состояние бразильского защитника вызывает вопросы у тренерского штаба парижан. По этой причине во встрече ожидается выход в стартовом составе украинца Ильи Забарного в паре с Вильяном Пачо, отмечает RMC.

«ПСЖ» проведет матч против «Фламенго» 17 декабря. Начало встречи запланировано на 19:00.

Отметим, что стоимость защитника «ПСЖ» Ильи Забарного снизилась с 55 до 50 млн евро по версии Transfermarkt, однако он остается самым дорогим украинским игроком.

По теме:
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Названы лучшие вратари 2025 года среди мужчин и женщин по версии FIFA
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Луис Энрике Фламенго Маркиньос Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
