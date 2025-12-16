Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене

Трансферная стоимость защитника «ПСЖ» Ильи Забарного снизилась с 55 до 50 млн евро по версии Transfermarkt, однако он остается самым дорогим украинским игроком.

Вот как выглядит рейтинг самых дорогих украинских футболистов:

1. Илья Забарный («Пари Сен-Жермен») – 50 млн евро

2. Георгий Судаков («Бенфика») – 32 млн евро

3. Анатолий Трубин («Бенфика») – 28 млн евро

4-6. Артем Довбик («Рома») – 25 млн евро

4-6. Виталий Миколенко («Эвертон») – 25 млн евро

4-6. Егор Ярмолюк («Брентфорд») – 25 млн евро

7. Николай Матвиенко («Шахтер») – 16 млн евро

8-11. Александр Зинченко («Ноттингем Форест») – 15 млн евро

8-11. Виктор Цыганков («Жирона») – 15 млн евро

8-11. Андрей Лунин («Реал») – 15 млн евро

8-11. Владислав Ванат («Жирона») – 15 млн евро

