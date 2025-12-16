Другие новости16 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 16:33
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Трансферная стоимость защитника ПСЖ упала с 55 до 50 млн евро
Трансферная стоимость защитника «ПСЖ» Ильи Забарного снизилась с 55 до 50 млн евро по версии Transfermarkt, однако он остается самым дорогим украинским игроком.
Вот как выглядит рейтинг самых дорогих украинских футболистов:
- 1. Илья Забарный («Пари Сен-Жермен») – 50 млн евро
- 2. Георгий Судаков («Бенфика») – 32 млн евро
- 3. Анатолий Трубин («Бенфика») – 28 млн евро
- 4-6. Артем Довбик («Рома») – 25 млн евро
- 4-6. Виталий Миколенко («Эвертон») – 25 млн евро
- 4-6. Егор Ярмолюк («Брентфорд») – 25 млн евро
- 7. Николай Матвиенко («Шахтер») – 16 млн евро
- 8-11. Александр Зинченко («Ноттингем Форест») – 15 млн евро
- 8-11. Виктор Цыганков («Жирона») – 15 млн евро
- 8-11. Андрей Лунин («Реал») – 15 млн евро
- 8-11. Владислав Ванат («Жирона») – 15 млн евро
Ранее Забарный получил неожиданные новости во Франции – это реакция на неудовлетворительную игру.
Если ПСЖ решит его продать,то и 25 будет красной ценой
Майже збірна України. Ще б два захисника сюди додати і точно національна збірна.
