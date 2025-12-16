Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Другие новости
16 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 16:33
706
2

Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене

Трансферная стоимость защитника ПСЖ упала с 55 до 50 млн евро

16 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 16:33
706
2 Comments
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Трансферная стоимость защитника «ПСЖ» Ильи Забарного снизилась с 55 до 50 млн евро по версии Transfermarkt, однако он остается самым дорогим украинским игроком.

Вот как выглядит рейтинг самых дорогих украинских футболистов:

  • 1. Илья Забарный («Пари Сен-Жермен») – 50 млн евро
  • 2. Георгий Судаков («Бенфика») – 32 млн евро
  • 3. Анатолий Трубин («Бенфика») – 28 млн евро
  • 4-6. Артем Довбик («Рома») – 25 млн евро
  • 4-6. Виталий Миколенко («Эвертон») – 25 млн евро
  • 4-6. Егор Ярмолюк («Брентфорд») – 25 млн евро
  • 7. Николай Матвиенко («Шахтер») – 16 млн евро
  • 8-11. Александр Зинченко («Ноттингем Форест») – 15 млн евро
  • 8-11. Виктор Цыганков («Жирона») – 15 млн евро
  • 8-11. Андрей Лунин («Реал») – 15 млн евро
  • 8-11. Владислав Ванат («Жирона») – 15 млн евро

Ранее Забарный получил неожиданные новости во Франции – это реакция на неудовлетворительную игру.

По теме:
Будет играть с другим украинцем. Рома хочет обменять Довбика в клуб АПЛ
80 голов Кейна в Бундеслиге. Забивал ли кто-то столько же за это время?
Фернандеш совершил 9 результативных действий с ноября. Имеет ли кто больше?
Илья Забарный Георгий Судаков Анатолий Трубин Артем Довбик Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Николай Матвиенко Александр Зинченко Виктор Цыганков Андрей Лунин Владислав Ванат Transfermarkt финансы рейтинг
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Футбол | 16 декабря 2025, 07:37 4
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста

Украинец был доволен совместной работой с Куарши

Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ
Футбол | 16 декабря 2025, 11:06 13
Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ
Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ

Учитываем только основной раунд – на этот раз без «Динамо»

Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Футбол | 16.12.2025, 16:25
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16.12.2025, 06:51
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16.12.2025, 08:18
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Если ПСЖ решит его продать,то и 25 будет красной ценой
Ответить
0
antt
Майже збірна України. Ще б два захисника сюди додати і точно національна збірна.
Ответить
0
Популярные новости
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем