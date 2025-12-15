Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
Франция
15 декабря 2025, 13:22 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:52
981
5

ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии

Клуб отредактировал фотографию

15 декабря 2025, 13:22 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:52
981
5 Comments
ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
Getty Images/Global Images Ukraine

Комментаторы в социальных сетях ПСЖ обратили внимание, что клуб почему убрал с общей фотографии российского вратаря Матвея Сафонова.

Команда сфотографировалась перед вылетом в Катар, где состоится матч за Межконтинентальный кубок против Фламенго.

На видео Сафонов находится позади Хвичи Кварацхелии, а вот на фото его зачем-то убрали. Читатели предположили, что киперу срочно захотелось в туалет.

На минувшей недели в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждали ситуацию, когда украинец Илья Забарный впервые оказался на поле одновременно с россиянином.

По теме:
Бывший защитник ПСЖ вспомнил конфликт, разделивший Мбаппе и Неймара
Убедил ли россиянин Энрике и будет ли ротация вратарей у ПСЖ?
Драка и четыре удаления. Во Франции состоялся безумный матч с семью голами
ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов Лига 1 (Франция) Межконтинентальный кубок по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15 декабря 2025, 06:23 10
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой

Горняки занимают второе место, уступая черкасскому клубу по личной игре

Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14 декабря 2025, 19:25 22
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!

В финале Ангелина переиграла Эльзу Жакемо в трех сетах, отыграв подачу на матч

Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Футбол | 15.12.2025, 07:47
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15.12.2025, 13:43
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Футбол | 15.12.2025, 12:55
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
shar013
Оце новина так новина... Та всрався вам той сафонов... Он волейболістів, шахістів допускають до міжнародних змагань під своїми кольорами/прапорами... Що роблять/будуть робити наші федерації на чолі з директором всіх федерацій, щоб не допустити цього? Про це чомусь не пишете
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
Це була спец.операція ГУР.
Ответить
0
Saar
Цих виродків потрібно прибрати скрізь!
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 81
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем