ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
Клуб отредактировал фотографию
Комментаторы в социальных сетях ПСЖ обратили внимание, что клуб почему убрал с общей фотографии российского вратаря Матвея Сафонова.
Команда сфотографировалась перед вылетом в Катар, где состоится матч за Межконтинентальный кубок против Фламенго.
На видео Сафонов находится позади Хвичи Кварацхелии, а вот на фото его зачем-то убрали. Читатели предположили, что киперу срочно захотелось в туалет.
На минувшей недели в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждали ситуацию, когда украинец Илья Забарный впервые оказался на поле одновременно с россиянином.
