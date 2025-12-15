ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии

Комментаторы в социальных сетях ПСЖ обратили внимание, что клуб почему убрал с общей фотографии российского вратаря Матвея Сафонова.

Команда сфотографировалась перед вылетом в Катар, где состоится матч за Межконтинентальный кубок против Фламенго.

На видео Сафонов находится позади Хвичи Кварацхелии, а вот на фото его зачем-то убрали. Читатели предположили, что киперу срочно захотелось в туалет.

На минувшей недели в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждали ситуацию, когда украинец Илья Забарный впервые оказался на поле одновременно с россиянином.