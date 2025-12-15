Защитник Полесья расхвалил экс-игрока сборной Украины: «Большой плюс»

Pubstomp был организован ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Бренд активно развивает киберспорт в Украине, а совместные мероприятия с клубом помогают сократить дистанцию между футболом и киберспортом, болельщиками и игроками. Эти инициативы направлены на то, чтобы подарить фанатам Житомира яркий и современный фан-опыт. Сотрудничество с топовыми киберспортивными командами, в частности с NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для поклонников.

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал адаптацию нового вратаря Георгия Бущана, который присоединился к команде в сентябре после поездки в Саудовскую Аравию.

Эдуард заверил, что Георгий быстро влился в коллектив и стал веселой частью коллектива.

«Адаптировался ли Бущан к команде? Конечно, Жора играет очень важную роль в нашей команде, и все, кто его знают, понимают, что это большой плюс для коллектива и для команды в целом.

Он замечательный и как человек, и как игрок. Поэтому это усиление со всех сторон», – заявил Сарапий.

За три месяца в житомирской команде Георгий сыграл всего один матч – это произошло в Кубке Украины против «Руха» (0:3).

21+ Реклама УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.