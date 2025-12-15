Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Полесья расхвалил экс-игрока сборной Украины: «Большой плюс»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 03:52 | Обновлено 15 декабря 2025, 03:54
Защитник Полесья расхвалил экс-игрока сборной Украины: «Большой плюс»

Эдуард Сарапий рассказал об адаптации Георгия Бущана в житомирской команде

Защитник Полесья расхвалил экс-игрока сборной Украины: «Большой плюс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал адаптацию нового вратаря Георгия Бущана, который присоединился к команде в сентябре после поездки в Саудовскую Аравию.

Эдуард заверил, что Георгий быстро влился в коллектив и стал веселой частью коллектива.

«Адаптировался ли Бущан к команде? Конечно, Жора играет очень важную роль в нашей команде, и все, кто его знают, понимают, что это большой плюс для коллектива и для команды в целом.

Он замечательный и как человек, и как игрок. Поэтому это усиление со всех сторон», – заявил Сарапий.

За три месяца в житомирской команде Георгий сыграл всего один матч – это произошло в Кубке Украины против «Руха» (0:3).

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
