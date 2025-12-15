Защитник Полесья: «Эмоциональный тренер. Он не любит проигрывать»

Pubstomp был организован ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Бренд активно развивает киберспорт в Украине, а совместные мероприятия с клубом помогают сократить дистанцию между футболом и киберспортом, болельщиками и игроками. Эти инициативы направлены на то, чтобы подарить фанатам Житомира яркий и современный фан-опыт. Сотрудничество с топовыми киберспортивными командами, в частности с NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для поклонников.

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий рассказал, как ему работается под руководством Руслана Ротаня. Футболист доволен работой тренера и его штаба.

«Руслан Петрович – это эмоциональный тренер, который жаждет побед, и поэтому он, как и мы, все футболисты, очень не любит проигрывать. Мы стараемся не разочаровывать тренера. Но уровень работы тренерского штаба, конечно, фантастический», – сказал Эдуард.

Напомним, что Ротань возглавил житомирский клуб осенью 2025 года и с тех пор провел у руля команды 23 матча (11 побед, три ничьи, девять поражений).

