Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 03:25 | Обновлено 15 декабря 2025, 03:26
Защитник Полесья: «Эмоциональный тренер. Он не любит проигрывать»

Эдуард Сарапий описал главного коуча Руслана Ротаня

Защитник Полесья: «Эмоциональный тренер. Он не любит проигрывать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий рассказал, как ему работается под руководством Руслана Ротаня. Футболист доволен работой тренера и его штаба.

«Руслан Петрович – это эмоциональный тренер, который жаждет побед, и поэтому он, как и мы, все футболисты, очень не любит проигрывать. Мы стараемся не разочаровывать тренера. Но уровень работы тренерского штаба, конечно, фантастический», – сказал Эдуард.

Напомним, что Ротань возглавил житомирский клуб осенью 2025 года и с тех пор провел у руля команды 23 матча (11 побед, три ничьи, девять поражений).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Эдуард Сарапий Руслан Ротань
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
