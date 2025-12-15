Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Украина. Премьер лига
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо

Красничи заинтересовал команду Буткевича

Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
ФК Колос. Илир Красничи

«Полесье» активно работает над усилением состава в рамках зимнего трансферного окна.

По информации Sport Arena, житомирский клуб рассматривает кандидатуру центрального защитника «Колоса» Илира Красници. Главный тренер Руслан Ротань хочет привлечь защитника сборной Косово, чтобы укрепить центр обороны и увеличить глубину состава.

В этом сезоне Красници провел 14 матчей во всех турнирах – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» вело переговоры о трансфере футболиста ковалевского «Колоса» в прошлом трансферном окне, но не устроила сумма.

