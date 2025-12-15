Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо

«Полесье» активно работает над усилением состава в рамках зимнего трансферного окна.

По информации Sport Arena, житомирский клуб рассматривает кандидатуру центрального защитника «Колоса» Илира Красници. Главный тренер Руслан Ротань хочет привлечь защитника сборной Косово, чтобы укрепить центр обороны и увеличить глубину состава.

В этом сезоне Красници провел 14 матчей во всех турнирах – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» вело переговоры о трансфере футболиста ковалевского «Колоса» в прошлом трансферном окне, но не устроила сумма.