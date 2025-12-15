Уже рассчитались. Стало известно, за что Черноморец получил трансферный бан

Стало известно, за что «Черноморец» получил трансферные ограничения. Однако в ближайшее время одесский клуб избавится от трансферного бана, наложенного ФИФА.

Причиной ограничения был незначительный долг перед бывшим грузинским легионером Лукой Чиквиладзе, который покинул команду этим летом. Однако все финансовые обязательства перед 19-летним игроком уже выполнены, а соответствующие документы направлены в футбольные инстанции.

Параллельно с этим «Черноморец» активно работает над усилением состава. В клубе намерены пригласить одного из самых результативных игроков первой половины сезона ПФЛ – 24-летнего форварда «Прикарпатья» Андрея Хому, который забил 10 мячей в первом круге. Игрок уже подписал личный контракт с одесситами и будет официально заявлен за новый клуб сразу после снятия трансферного бана.

В ближайшее время «Черноморец» должен закрыть финансовые вопросы и начать зимнюю трансферную кампанию, чтобы укрепить состав перед второй частью сезона. Одесский клуб занимает третье место в Первой лиге (38 очков) и претендует на возвращение в УПЛ.