Черноморец нацелился на форварда, но мешает трансферный бан

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров Первой лиги – «Черноморец» – хочет видеть в своих рядах нападающего «Прикарпатье-Благо» Андрея Хому, который по итогам первой части сезона в гонке среди бомбардиров с 10 голами занимает третье место.

По имеющейся информации, контракт Фомы с ивано-франковской командой рассчитан до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Хотя у одесситов на пути к этому трансферу есть одно серьезное препятствие. ФИФА ввела 10 декабря 2025 против «Черноморца» трансферный бан, который рассчитан на три трансферных периода.

Вот почему «Черноморцу», чтобы подписывать новобранцев надо, прежде всего, избавиться от этого запрета, ликвидировав старые задолженности.

Сейчас «Черноморец» занимает третье место в Первой лиге, набрав 38 очков.