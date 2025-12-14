Четыре гола и удаление: прошел заключительный матч 14-го тура Бундеслиги

14 декабря матчем между «Вердером» и «Штутгартом» завершился 14-й тур немецкой Бундеслиги.

Команды провели противостояние на арене «Везерштадион» в Бремене.

«Швабы» устроили настоящую футбольную расправу над «Вердером» на глазах у их болельщиков.

Гости забили два мяча в первом тайме и ещё два после перерыва, доведя матч до разгромного счета – 4:0.

Бундеслига. 14-й тур, 14 декабря

«Вердер» – «Штутгарт» – 0:4

Голы: Эль-Ханнус, 40, Левелинг, 44, Ундав, 79, Фюрих, 90+7

Удаление: Кулибали, 59

