Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Вердер
14.12.2025 20:30 – FT 0 : 4
Штутгарт
Германия
14 декабря 2025, 22:36 | Обновлено 14 декабря 2025, 22:41
Четыре гола и удаление: прошел заключительный матч 14-го тура Бундеслиги

«Штутгарт» разобрал «Вердер» на детали

Четыре гола и удаление: прошел заключительный матч 14-го тура Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря матчем между «Вердером» и «Штутгартом» завершился 14-й тур немецкой Бундеслиги.

Команды провели противостояние на арене «Везерштадион» в Бремене.

«Швабы» устроили настоящую футбольную расправу над «Вердером» на глазах у их болельщиков.

Гости забили два мяча в первом тайме и ещё два после перерыва, доведя матч до разгромного счета – 4:0.

Бундеслига. 14-й тур, 14 декабря

«Вердер» – «Штутгарт» – 0:4

Голы: Эль-Ханнус, 40, Левелинг, 44, Ундав, 79, Фюрих, 90+7

Удаление: Кулибали, 59

Фотогалерея матча:

Вердер Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига удаление (красная карточка) Дениз Ундав Крис Фюрих Джейми Левелинг
