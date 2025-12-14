Германия14 декабря 2025, 22:36 | Обновлено 14 декабря 2025, 22:41
Четыре гола и удаление: прошел заключительный матч 14-го тура Бундеслиги
«Штутгарт» разобрал «Вердер» на детали
14 декабря матчем между «Вердером» и «Штутгартом» завершился 14-й тур немецкой Бундеслиги.
Команды провели противостояние на арене «Везерштадион» в Бремене.
«Швабы» устроили настоящую футбольную расправу над «Вердером» на глазах у их болельщиков.
Гости забили два мяча в первом тайме и ещё два после перерыва, доведя матч до разгромного счета – 4:0.
Бундеслига. 14-й тур, 14 декабря
«Вердер» – «Штутгарт» – 0:4
Голы: Эль-Ханнус, 40, Левелинг, 44, Ундав, 79, Фюрих, 90+7
Удаление: Кулибали, 59
