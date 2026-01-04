Украинский вратарь подпишет контракт с зарубежным клубом. Известны детали
Евгений Кучеренко станет игроком Панетоликоса
Украинский вратарь шотландского «Данди Юнайтед» Евгений Кучеренко 4 января подпишет контракт с греческим «Панетоликосом», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, соглашение 26-летнего футболиста с клубом Суперлиги будет рассчитано на 2 года. «Данди Юнайтед» получит определенный процент от перепродажи игрока.
В сезоне 2025/26 Евгений Кучеренко провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 26 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
Ранее Евгений Кучеренко получил тяжелую травму.
