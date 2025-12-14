14 декабря на Балаидос пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда наконец-то начала поднимать голову при Клаудио Хиральдесе. Этот малоизвестный ранее наставник начинал, как и его предшественники, с удачной борьбы за спасение в Примере. Но в первый же полноценный сезон, в 2024/2025, он обеспечил резкий подъем - с 55 очками удалось забраться на седьмое место.

Такой результат отправил в Лигу Европы. Там испанцы смогли взять достаточно много побед, чтобы фактически уже к зиме гарантировать выход в плей-офф. С сильной Болоньей, правда, в четверг уступили дома. При этом старт в Примере был откровенно тяжелый - впервые там выиграли в конце октября. Впрочем, с тех пор прибавили еще три успеха, среди которых особняком стоит 2:0 в крайнем туре с Реалом в Мадриде. Это при том, что перед этим Сант-Андреу в кубке выбили после 1:1 в длительной серии пенальти.

Атлетик

Клуб не в первый раз воссоединился с Вальверде. Тот начинал тут еще как футболист, и уже не в первый раз пригласил как тренера. Но именно сейчас у Эрнесто получается лучше всего. За очень короткий период он добился заметных успехов сразу в нескольких турнирах - сначала в Копе дель Рей (в 2024-м там взяли титул), а потом в Лиге Европы (полуфинал) и Примере (четвертое место весной).

Сейчас в Бильбао, впрочем, явный спад. На внутренней арене баски даже с учетом 1:0 с принципиальным для себя соперником, Атлетико, просто получилось уравнять число побед и поражений - теперь их по семь. Ну, а возвращение в Лигу чемпионов принесло обилие поражений. Там только с Карабахом оформили волевую победу дома и нулевую ничью в Праге со Славией. На этой неделе с ПСЖ тоже закончили 0:0.

Статистика личных встреч

Четырежды в пяти крайних очных поединков баски побеждали, и только в мае прошлого года в Виго уступали.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут довольно равной борьбы. И при этом вряд ли она получится зрелищной - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).