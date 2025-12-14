Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Сельта
14.12.2025 17:15 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 декабря 2025, 13:07 |
13
0

Сельта – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 декабря и начнется в 17:15 по Киеву

14 декабря 2025, 13:07 |
13
0
Сельта – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря на Балаидос пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда наконец-то начала поднимать голову при Клаудио Хиральдесе. Этот малоизвестный ранее наставник начинал, как и его предшественники, с удачной борьбы за спасение в Примере. Но в первый же полноценный сезон, в 2024/2025, он обеспечил резкий подъем - с 55 очками удалось забраться на седьмое место.

Такой результат отправил в Лигу Европы. Там испанцы смогли взять достаточно много побед, чтобы фактически уже к зиме гарантировать выход в плей-офф. С сильной Болоньей, правда, в четверг уступили дома. При этом старт в Примере был откровенно тяжелый - впервые там выиграли в конце октября. Впрочем, с тех пор прибавили еще три успеха, среди которых особняком стоит 2:0 в крайнем туре с Реалом в Мадриде. Это при том, что перед этим Сант-Андреу в кубке выбили после 1:1 в длительной серии пенальти.

Атлетик

Клуб не в первый раз воссоединился с Вальверде. Тот начинал тут еще как футболист, и уже не в первый раз пригласил как тренера. Но именно сейчас у Эрнесто получается лучше всего. За очень короткий период он добился заметных успехов сразу в нескольких турнирах - сначала в Копе дель Рей (в 2024-м там взяли титул), а потом в Лиге Европы (полуфинал) и Примере (четвертое место весной).

Сейчас в Бильбао, впрочем, явный спад. На внутренней арене баски даже с учетом 1:0 с принципиальным для себя соперником, Атлетико, просто получилось уравнять число побед и поражений - теперь их по семь. Ну, а возвращение в Лигу чемпионов принесло обилие поражений. Там только с Карабахом оформили волевую победу дома и нулевую ничью в Праге со Славией. На этой неделе с ПСЖ тоже закончили 0:0.

Статистика личных встреч

Четырежды в пяти крайних очных поединков баски побеждали, и только в мае прошлого года в Виго уступали.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут довольно равной борьбы. И при этом вряд ли она получится зрелищной - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Сельта
14 декабря 2025 -
17:15
Атлетик Бильбао
Тотал меньше 2.5 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на финал WTA 125 в Лиможе
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Севилья – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта Атлетик Бильбао Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Футбол | 14 декабря 2025, 12:27 0
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП

Команды сыграют матч 16 тура УПЛ

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14 декабря 2025, 06:45 2
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ

Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.12.2025, 10:15
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14.12.2025, 09:22
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
12.12.2025, 08:05 1
Хоккей
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем