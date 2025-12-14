Победный день хозяев: осечка Атлетика и разгром от Севильи
Два матча в Ла Лиге завершились триумфом хозяев поля
14 декабря перед матчем мадридского «Реала» состоялись два поединка 16-го тура испанской Ла Лиги.
На своем поле «Севилья» разобралась с одним из аутсайдеров чемпионата – «Овьедо». По ходу встречи «красно-белые» забили четыре мяча, пока гости пытались сдерживать прессинг соперника – 4:0.
В другом матче «Атлетик» Бильбао после достойного результата против ПСЖ в Лиге чемпионов (0:0) потерпел поражение на поле «Сельты» со счетом 0:2. Баскский клуб создал больше голевых моментов, чем соперник, однако реализовать хотя бы один из них не сумел.
Ла Лига. 16-й тур, 14 декабря
«Севилья» – «Овьедо» – 4:0
Голы: Адамс, 4, Соу, 22, Менди, 51, Эджуке, 89
Удаление: Кармо, 83
FINAL #SevillaRealOviedo 4-0— LALIGA (@LaLiga) December 14, 2025
🌟❤️ ¡El @SevillaFC golea en casa y suma tres puntos importantísimos!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/bws7FYUs9B
«Сельта» – «Атлетик» Бильбао – 2:0
Голы: Сведберг, 48, Эль-Абделлауи, 55
FINAL #CeltaAthletic 2-0— LALIGA (@LaLiga) December 14, 2025
🩵🌟 ¡El @RCCelta consigue su primera victoria de la temporada en casa en #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/xLxQ0nhddQ
