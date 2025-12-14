Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Чемпионат Испании
Севилья
14.12.2025 15:00 – FT 4 : 0
Овьедо
Испания
14 декабря 2025, 20:01 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:15
Победный день хозяев: осечка Атлетика и разгром от Севильи

Два матча в Ла Лиге завершились триумфом хозяев поля

14 декабря 2025, 20:01 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:15
Победный день хозяев: осечка Атлетика и разгром от Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря перед матчем мадридского «Реала» состоялись два поединка 16-го тура испанской Ла Лиги.

На своем поле «Севилья» разобралась с одним из аутсайдеров чемпионата – «Овьедо». По ходу встречи «красно-белые» забили четыре мяча, пока гости пытались сдерживать прессинг соперника – 4:0.

В другом матче «Атлетик» Бильбао после достойного результата против ПСЖ в Лиге чемпионов (0:0) потерпел поражение на поле «Сельты» со счетом 0:2. Баскский клуб создал больше голевых моментов, чем соперник, однако реализовать хотя бы один из них не сумел.

Ла Лига. 16-й тур, 14 декабря

«Севилья» – «Овьедо» – 4:0

Голы: Адамс, 4, Соу, 22, Менди, 51, Эджуке, 89

Удаление: Кармо, 83

«Сельта» – «Атлетик» Бильбао – 2:0

Голы: Сведберг, 48, Эль-Абделлауи, 55

Севилья Овьедо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта Атлетик Бильбао
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
