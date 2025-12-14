14 декабря на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда пережила очень сложный период. От привычного пребывания в квартете лидеров Примеры и побед в Лиге Европы она резко скатилась до борьбы за выживание. В итоге пол года назад от вылета в Сегунду отделило буквально одно очко: набрали 42 и остались, а Леганес с 41 отправился во второй дивизион.

Оставалось только надеяться, что с Матиасом Алмейдой, который пришел на тренерский пост летом, ото дна получилось оторваться. И ведь есть успехи, причем немалые - все помнят разгром 4:1 чемпиона, Барселону. Но как раз после этого прибавили только одну победу в чемпионате, с Осасуной дома, ну и с Валенсией в крайнем туре оформили ничьи. Правда, в кубке получается следом за Толедо справиться и с Эстремадурой в декабре.

Овьедо

Клуб имел достаточно долгую и при этом драматичную историю. Он был буквально на грани исчезновения - помогло то, что скинулись деньгами свои же воспитанники, а потом, в последний момент, появился щедрый инвестор. Но тот ограничился тем, что вывел проект во второй дивизион страны. Лишь в последнее время начался подъем. Если в 2024-м году все закончилось поражением в решающем раунде плей-офф, то в следующем розыгрыше стыковые поединки уже были успешны.

Но сейчас новичок смотрится откровенно лишним. В августе и в сентябре было хотя бы по одной победе, но потом, даже несмотря на смену тренера, были максимум ничьи (причем вот уже трижды дома оформляли неизменно 0:0) - даже скромному Оуренсе в кубке уступили 2:4.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка приносили исключительно победы с Овьедо. Но это было в 1997-2000 годах - потом ни разу не было ни кубковых, ни товарищеских матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут хозяева должны взять три очка. С учетом уж очень слабого уровня гостей, поверим, что хозяева выиграют (коэффициент - 1,84).