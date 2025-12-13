Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полесье
13.12.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:54
141
0

Полесье – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура УПЛ 2025/26 13 декабря в 18:00

13 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:54
141
0
Полесье – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

13 декабря состоится матчи 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.

Поединок пройдет на стадионе «Центральный в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Противостояние рассудит главный рефери Александр Афанасьев из Харькова.

Наставниками коллективов являются Руслан Ротань (Полесье) и Владислав Лупашко (Карпаты).

В таблице чемпионата Украины Полесье с 27 очками располагается на третьем месте. У Карпат 19 пунктов и девятая строчка.

Полесье – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Карпаты
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.14 для Полесья поля и 3.85 для львовской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0. Лидера УПЛ не остановить. Видео голов и обзор
Олег ИЛЬИН: «Такие мячи пропускать нельзя»
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13 декабря 2025, 08:35 13
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле

Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Хоккей | 13 декабря 2025, 15:59 8
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни

Сложная победа над Францией сохранила место в Дивизионе 1A

Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Футбол | 12.12.2025, 17:18
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 13.12.2025, 16:11
Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Футбол | 12.12.2025, 20:10
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 25
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 3
Бокс
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 15
Футбол
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
12.12.2025, 07:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем