13 декабря состоится матчи 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.

Поединок пройдет на стадионе «Центральный в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Противостояние рассудит главный рефери Александр Афанасьев из Харькова.

Наставниками коллективов являются Руслан Ротань (Полесье) и Владислав Лупашко (Карпаты).

В таблице чемпионата Украины Полесье с 27 очками располагается на третьем месте. У Карпат 19 пунктов и девятая строчка.

Полесье – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

