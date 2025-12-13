Полесье – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура УПЛ 2025/26 13 декабря в 18:00
13 декабря состоится матчи 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.
Поединок пройдет на стадионе «Центральный в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Противостояние рассудит главный рефери Александр Афанасьев из Харькова.
Наставниками коллективов являются Руслан Ротань (Полесье) и Владислав Лупашко (Карпаты).
В таблице чемпионата Украины Полесье с 27 очками располагается на третьем месте. У Карпат 19 пунктов и девятая строчка.
Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
