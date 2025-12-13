Пономарев и Скрипник назвали стартовые составы на матч ЛНЗ Черкассы – Заря

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 15:15 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:21
Поединок 16-го тура УПЛ состоится 13 декабря и начнется в 15:30 по Киеву

Коллаж Sport.ua

Наставники команд ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск – Виталий Пономарев и Виктор Скрипник соответственно – объявили стартовые составы своих подопечных на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок пройдет на стадионе Черкассы-Арена и начнется в 15:30 по Киеву. Главным арбитром противостояния является Александр Шандор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Украины ЛНЗ Черкассы занимает сенсационно первое место с 32 очками. У Зари 23 балла и восьмая позиция.

Если ЛНЗ сумеет добыть три очка, то гарантировано станет зимним чемпионом УПЛ этого сезона.

Старт ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Дайко, Пасич – Рябов – Кузик, Пастух, Танковский, Яшари – Ассинор

Запасные: Ледвий, Самойленко, Каплиенко, Кисиль, Ермачков, Путря, Авагимян, Подоляк, Кравчук, Беннетт

Старт Зари: Сапутин – Вантух, Янич, Джордан, Жуниньо – Попара, Башич, Кушниренко, Слесар – Андушич, Мичин

Запасные: Турбаевский, Косовский, Эскинья, Пердута, Малыш, Дрышлюк, Руан, Саленко, Горбач, Маткевич

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
