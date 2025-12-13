Пономарев и Скрипник назвали стартовые составы на матч ЛНЗ Черкассы – Заря
Поединок 16-го тура УПЛ состоится 13 декабря и начнется в 15:30 по Киеву
Наставники команд ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск – Виталий Пономарев и Виктор Скрипник соответственно – объявили стартовые составы своих подопечных на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.
Поединок пройдет на стадионе Черкассы-Арена и начнется в 15:30 по Киеву. Главным арбитром противостояния является Александр Шандор.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Украины ЛНЗ Черкассы занимает сенсационно первое место с 32 очками. У Зари 23 балла и восьмая позиция.
Если ЛНЗ сумеет добыть три очка, то гарантировано станет зимним чемпионом УПЛ этого сезона.
Пономарев и Скрипник назвали стартовые составы на матч ЛНЗ Черкассы – Заря
Старт ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Дайко, Пасич – Рябов – Кузик, Пастух, Танковский, Яшари – Ассинор
Запасные: Ледвий, Самойленко, Каплиенко, Кисиль, Ермачков, Путря, Авагимян, Подоляк, Кравчук, Беннетт
Старт Зари: Сапутин – Вантух, Янич, Джордан, Жуниньо – Попара, Башич, Кушниренко, Слесар – Андушич, Мичин
Запасные: Турбаевский, Косовский, Эскинья, Пердута, Малыш, Дрышлюк, Руан, Саленко, Горбач, Маткевич
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца охотится «Фенербахче»
Виктор Цуканов может отправиться в аренду